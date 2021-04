Evoluce WhatsAppu: Od úspěchu k odlivu uživatelů

Počátky komunikační platformy WhatsApp se datují do roku 2009. Za tolik let své existence prošel WhatsApp samozřejmě řadou různých proměn, a získala plno nových funkcí. V dnešním článku si v kostce zmapujeme vývoj WhatsAppu od počátku až k současnosti.

Za platformou WhatsApp stojí Brian Acton a Jan Koum. Jako první přišla na řadu aplikace WhatsApp pro iOS, která zpočátku cílila na uživatele ve Spojených státech. iPhony byly v té době na světě teprve druhým rokem a největší boom zažívaly právě v USA, není tedy divu, že tvůrci WhatsAppu cílili primárně na tamní trh. Několik měsíců po příchodu WhatsAppu do App Storu se této aplikace dočkali také majitelé smartphonů značky Blackberry, postupně se přidala verze pro Nokie se Symbianem a konečně také WhatsApp pro Android. Mezi první funkce, kterými aplikace WhatsApp disponovala – pochopitelně kromě zasílání zpráv – byla možnost zasílání fotografií. Poměrně dlouho ale uživatelé mohli zasílat pouze klasické statické fotografie, a podpora posílání souborů ve formátu GIF přibyla až koncem roku 2015.

V té době mimochodem WhatsApp již zhruba rok patřil společnosti Facebook, a uživatelé se dočkali také jeho verze pro prostředí webových prohlížečů. Nedlouho po zmíněné akvizici začali vývojáři pracovat na zavedení funkce hlasových hovorů, aby mohl WhatsApp ještě lépe konkurovat aplikacím typu Viber nebo Skype. Videohovory na sebe pochopitelně také nenechaly dlouho čekat – WhatsApp je zavedl koncem roku 2016. V témže roce se uživatelé dočkali také lepšího zabezpečení díky funkci dvoufázového ověření – nejprve přišli na řadu majitelé betaverze pro Android, postupem času se toto vylepšení rozšířilo mezi všechny uživatele.

V té době začala více narůstat všeobecná obava uživatelů o jejich soukromí a bezpečnost, proto se vývojáři snažili lidem vyjít v tomto směru co nejvíce vstříc. Tvůrci WhatsAppu se opakovaně nechávali slyšet, že se snaží o to, aby se k nim dostávalo co možná nejmenší množství citlivých dat uživatelů, a zdůrazňovali, že by chtěli, aby byl WhatsApp pokud možno co nejvíce anonymní. Na jaře roku 2016 zavedl WhatsApp koncové šifrování svých zpráv pro ještě větší bezpečnost a lepší soukromí uživatelů. V roce 2017 tvůrci WhatsAppu pustili platformu s názvem WhatsApp for Business, která byla určená podnikům a firmám.

Na jaře roku 2018 odešel z WhatsAppu jeden z jeho zakladatelů Jan Koum, který byl nahrazen Chrisem Danielsem. Koncem téhož roku se uživatelé dočkali funkce skupinových audio a video hovorů, funkce “Swipe to Reply”, a také podpory pro samolepky – zpočátku ale bez samolepek třetích stran. WhatsApp postupně nabýval na popularitě, a v roce 2019 byl vyhlášen třetí nejstahovanější aplikací uplynulé dekády.

Počátkem roku 2020 přibyl na WhatsAppu tmavý režim, na podzim přibyla možnost trvalé blokace individuálních i skupinových konverzací. Popularita WhatsAppu ale utrpěla výraznou ránu počátkem roku 2021, kdy se řadě uživatelů znelíbila nová pravidla používání aplikace, a došlo k masivnímu odlivu ke konkurenčním aplikacím Signal nebo Telegram. WhatsApp i nadále připravuje pro své uživatele řadu nových funkcí počínaje většími možnostmi ve změnách tapet nebo postupným rozšířením podpory samolepek třetích stran, významnou část své uživatelské základny již ale jen tak zpět nezíská. Kterou platformu preferujete pro komunikaci vy?