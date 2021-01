Populární komunikační aplikace WhatsApp v posledních týdnech zažívá pořádný odliv uživatelů. A není se čemu divit – společnost Facebook, která za WhatsAppem stojí, se totiž rozhodla upravit podmínky používání. Údajně by měl Facebook po zavedení těchto nových podmínek získat přístup k obrovskému množství uživatelských dat, což se samozřejmě samotným uživatelům nelíbí. Přesně proto se již několik milionů z nich rozhodlo přejít na alternativní komunikační aplikaci. Mezi nejžhavější kandidáty patří Telegram a Signal. Právě tyto aplikace momentálně zažívají naopak obrovský růst.

Problém u mnoha uživatelů je v tom, že poté, co začnou využívat novou chatovací aplikaci, tak přijdou o veškeré zprávy z té původní aplikace. To se ale mění, jelikož Telegram jako první přichází s funkcí, díky které si veškeré zprávy z WhatsAppu můžete do zmíněné aplikace přenést. Pokud jste jakožto alternativu za WhatsApp zvolili právě Telegram, a pokud jste ještě na WhatsAppu nesmazali svůj účet, tak se vám tento tip rozhodně bude hodit. Více se dozvíte v následujících řádcích.

Takto lze smazat účet na WhatsAppu:

Jak přenést konverzace z WhatsApp na Telegram

V případě, že byste chtěli veškeré své konverzace z aplikace WhatsApp přenést na Telegram, tak se nejedná o nic extra složitého. Samozřejmě musíte mít jak WhatsApp, tak Telegram nainstalovaný. Poté je postup následující:

Prvně se přesuňte do aplikace WhatsApp.

Jakmile tak učiníte, tak se ve spodním menu přesuňte do sekce Chaty.

Nyní si rozklikněte konverzaci, kterou chcete do Telegramu přenést.

kterou chcete do Telegramu přenést. Poté, co si ocitnete v konverzaci, tak nahoře klepněte na jméno uživatele.

Otevře se nová obrazovka s profilem, kde sjeďte úplně dolů.

Zde poté lokalizujte a rozklikněte kolonku Exportovat chat.

Nyní si v menu, které se zobrazí, vyberte, zdali chcete připojit i média. Pokud média připojíte, bude samozřejmě celý proces o mnoho zdlouhavější.

Chat se poté začne připravovat. Po dokončení se objeví menu sdílení.

V menu s aplikacemi je poté nutné, abyste klepnuli na aplikaci Telegram. Pokud Telegram nevidíte, tak přejeďte úplně doprava a klepněte na Další.

Tímto dojde k otevření aplikace Telegram s dostupnými konverzacemi.

Zde už si jen stačí vybrat příslušný kontakt, ke kterému se konverzace přiřadí.

ke kterému se konverzace přiřadí. Nakonec celou akci potvrďte klepnutím na Import v dialogovém okně.

v dialogovém okně. Poté už jen stačí vyčkat, až se celý proces automaticky provede.

Jakmile se výše uvedený proces dokončí, tak se veškeré zprávy z určité konverzace WhatsAppu objeví v rámci Telegramu. Každý jeden chat takto každopádně musíte exportovat a přiřadit ručně, bohužel neexistuje možnost pro hromadné převedení všech konverzací. Osobně si ale myslím, že se jedná o jednoduchý proces, který vám i v případě vícero konverzací zabere pár (desítek) minut. Pokud se momentálně rozhodujete mezi tím, po které alternativní aplikaci sáhnout, tak stačí rozklepnout článek, který přikládám níže. Dost možná zjistíte, že Telegram nemusí být úplně to pravé ořechové, tedy co se bezpečnosti a sběru dat týče. Aby tedy nedošlo k tomu, že se přesunete z louže do bláta.