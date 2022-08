Max Verstappen ukázal, jaké aplikace nesmí chybět v jeho iPhone

Red Bull nedávno vydal tištěný speciál svého magazínu Red Bull Heroes – Max Verstappen, který je věnován jak jinak, než hvězdě týmu Red Bull Racing a poslednímu mistrovi světa F1. Pokud jste fanoušci Maxe nebo F1 obecně, pak vám jej mohu jen a jen doporučit, objednat si jej můžete přímo z oficiálních stránek Red Bullu a na rozdíl od klasického Bulletinu je k dispozici také v angličtině.

Mimo jiné je v něm také zajímavý článek, ve kterém Max ukazuje šest nejoblíbenějších aplikací, které má ve svém iPhonu. Na první místě je pro Maxe WhatsApp, který používá, jak sám říká na to, aby byl v kontaktu se svou rodinou a přáteli, ať už je zrovna kdekoli. Nechybí ani skupina Red Bull Racing, ve které komunikuje s ostatními členy týmu a může řešit vše během pár vteřin. Ať už je potřeba řešit nastavení vozu s inženýrem nebo nějaké sponzorské povinnosti přímo s Christianem Hornerem.

Na druhém místě je pak trochu překvapivě Discord, o kterém Max říká, že je to pro něj perfektní místo, kde hledat servery pro virtuální závody, které ve volném čase miluje. Na třetím místě má pak Max Twitter, kde má svůj osobní feed a může sledovat reakce fanoušků, stejně tak jako ostatní sportovce a další lidi, které sleduje a zajímá se o ně. Čtvrté místo pak patří aplikaci ViaPlay, což je v podstatě obdoba Netflixu, na které najdete spoustu severských kriminálek, což je to, co Maxe baví sledovat.

Na pátém místě je pak Twitch, na kterém se spolu se svým kamarádem Lando Norrisem začali bavit během lockdownu. Mezi jejich nejoblíbenější hry patří Call of Duty, iRacing a samozřejmě F1. Všechny tyto hry streamovali právě na Twitchi. Na šestém místě pak nechybí samozřejmě oficiální aplikace F1, ve které jak Max říká, sleduje zejména zápolení v F2 a F3, protože informace o tom, jak je na tom v F1, má takříkajíc z první ruky.