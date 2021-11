5 filmů na iTunes, které vám zpříjemní víkend (26. 11. 2021 – 28. 11. 2021)

Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na pětici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Yes Man

Carl Allen přišel na to, jak se zbavit porozvodové deprese a neperspektivní práce. Dosud jen seděl po večerech doma, odmítal návrhy svých přátel a na všechno odpovídal slůvkem ne. Ale poté, co absolvoval seminář vedený svérázným guru, se Carl rozhodne, že půjde vstříc životu a na všechno bude říkat ano. Bungee jumping? Ano. Nakupovat prostřednictvím teleshoppingu? Ano. Naučit se korejsky? Ano. Koupit si letenku na první let kamkoli? Ano. Získat dívku svých snů? Ano. Odbourat ostatní pohodovou, legrační taškařicí? Ano! Jim Carrey zapojuje každý kousek svého těla i každý sval své proměnlivé tváře v komediální eskapádě na téma: jak se otevřít životním možnostem.

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Yes Man pořídíte zde.

Předčítač

Když se studentu Michaelovi v poválečném Berlíně udělá špatně, pomůže mu třicátnice Hanna. Mladík ji poté vyhledá a vzplane mezi nimi krátký vášnivý vztah. Znovu se setkají za osm let – při procesu s válečnými zločinci… V hlavních rolích Kate Winslet a Ralph Fiennes.

59,- vypůjčení, 99,- zakoupení

Angličtina

Film Předčítač pořídíte zde.

American Sniper

Příslušník SEAL jednotek amerického námořnictva Chris Kyle odjíždí do Iráku s jediným úkolem, ochránit své bratry ve zbrani. Jeho přesná muška zachrání nesčíslné životy na bitevním poli, a jak se historky jeho odvažných eskapád šíří, vyslouží si přezdívku „Legenda“. Jeho pověst však roste i za nepřátelskými liniemi a když je na jeho hlavu vypsána odměna, stane se hlavním terčem povstalců. Na domácí frontě čelí ještě jiné bitvě v úsilí být na dálku dobrým manželem a otcem. Přes všechna nebezpečí a oběti, které přináší jeho rodina, slouží Chris ve čtyřech vyčerpávajících výpravách do Iráku, ve kterých je zosobněním motta jednotek SEAL „nikoho nenechat za sebou“. Když se ale vrátí ke své ženě Taya Renae (Sienna Miller) a dětem, zjistí Chris, že nechat za sebou válku se mu tak docela nedaří.

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film American Sniper pořídíte zde.

Chatrč

Missy, dcera Macka Phillipse (Sam Worthington), je unesena a důkazy o tom, že byla pravděpodobně zavražděna, se najdou v opuštěné chatrči uprostřed oregonské divočiny. O nějakou dobu později obdrží Mack, utápějící se v nejhlubší beznaději, podivný vzkaz, ve kterém ho pisatel zve na víkend do chatrče. Přestože Mackovi jeho vlastní počínání připadá nanejvýš pošetilé, vrací se jednoho zimního odpoledne na toto místo, aby znovu vkročil do samého středu svých nejtemnějších nočních můr. To, co tam najde, mu navždy změní život.

129,- zakoupení

Angličtina, české titulky

Film Chatrč pořídíte zde.

Útok z hlubin

Ledové vody severního oceánu jsou místem, kde studená válka mezi západem a Ruskem nikdy neskončila. Mimo dosah lidských očí tu probíhají nebezpečné hry, provokace a dokazování síly. Nejmodernější nukleární ponorky na obou stranách mají nepřítele odstrašit od útoku, jež by měl za následek stejně strašlivou odvetu. Hry ale skončily! Ruská ponorka pod hladinou pošle bez varování svého soka na dno. Nad hladinou pak zmizí ruský prezident a velení nad armádou i nukleárním arzenálem se ujímá nebezpečný generál s touhou svoji mocnou armádu konečně použít. Válka už není jen hrozba, válka pomalu začíná. Zatímco na souši uprostřed nepřátelského území má americké komando za úkol zajistit a zachránit ruského prezidenta, pod hladinou je povolána do akce speciální útočná ponorka s Gerardem Butlerem v roli jejího kapitána. Musí využít své letité zkušenosti podmořských her na kočku a myš a dostat se až do týla nepřátelských vod. V případě nutnosti útočit. Při své misi v hlubinách najde nečekané protivníky i spojence.

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Útok z hlubin pořídíte zde.