Kdy dorazí film F1 na Apple TV+?

Pokud se ptáte, kdy bude F1: The Movie na Apple TV+, nejste sami. Tento velkorozpočtový snímek právě dobývá kina po celém světě a sbírá miliony dolarů na tržbách. Film je oficiálně distribuován společností Warner Bros., ale protože jde o Apple Original, po ukončení kino distribuce se přesune právě na Apple TV+. Tady se podíváme, kdy přesně k tomu pravděpodobně dojde a jak dlouho si budete muset počkat na streamování doma.

F1 zatím nemá oficiální datum

Apple zatím žádné oficiální datum premiéry na Apple TV+ nezveřejnil. Dává to smysl – firma se teď soustředí na co nejúspěšnější výsledky v kinech. Větší úspěch v pokladnách znamená vyšší zájem i v online prostředí. Navíc obrovský rozpočet filmu, který se odhaduje na 200–300 milionů dolarů, si vyžaduje co největší návratnost.

Podle běžného modelu vydávání filmů ale víme, co očekávat. F1: The Movie měl premiéru v amerických kinech 27. června 2025. Po přibližně 45 dnech (tedy v polovině srpna) film vstoupí do tzv. PVOD okna (Premium Video on Demand). V této fázi si budete moci snímek zakoupit nebo pronajmout digitálně – například v Apple TV obchodu (kam se filmy přesunuly z iTunes Store), Amazonu a dalších platformách. Cena prémiového pronájmu se bude pohybovat kolem 25 dolarů (zhruba 500 Kč).

Teprve po dalších 4 až 8 týdnech, tedy po dokončení PVOD okna, bude F1: The Movie dostupný pro předplatitele Apple TV+ bez příplatku. V praxi to znamená, že pokud nechcete platit za digitální pronájem, film si pustíte nejdříve v říjnu 2025.

Kdy F1 čekáme na Apple TV?

Přesné datum závisí na výkonu filmu v kinech a v PVOD fázi. Pokud bude snímek v kinech vydělávat déle, Apple může posunout premiéru na streamovací službě o pár týdnů. První odhady ale naznačují, že film v kinech vydělá více než 140 milionů dolarů během úvodního víkendu, což je rekord mezi Apple produkcemi. Je tedy jasné, že premiéra na Apple TV+ přijde až po pečlivém vyhodnocení tržeb.

Souhrnně řečeno, pokud se ptáte, kdy F1: The Movie přijde na Apple TV+, nejpravděpodobnější odpověď zní říjen 2025. Pokud nechcete čekat, možnost zakoupení v digitálním obchodě bude dostupná už v srpnu.