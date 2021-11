Do populární bojovky Brawlhalla dorazily postavy z legendárního Street Fightera

Francouzský Ubisoft se svou mlátičkou Brawlhalla narazil zlatou žílu. Od vydání beta verze uběhlo už pět let a hra se stále umisťuje v žebříčcích nejvýdělečnějších mobilních titulů. Není se proto čemu divit, když do Brawlhally pravidelně přibývají noví bojovníci, a to i ti z jiných her, než jen z těch od francouzského studia. Dnes se do úspěšné bojovky jako součást updatu 6.01 podívají vyvolení bojovníci ze série mlátiček Street Fighter. Nově si můžete ve hře zahrát za Ryua, Chun-Li a Akumu, Všichni jsou přitom stylově vyvedení v kresleném stylu, již pevně semknutém s povahou hry. Na nové hrdiny v akci se můžete podívat v traileru, který u této příležitosti uvolnili sami vývojáři.

Kromě samotných postav do hry míří i řada menších, spíše kosmetických doplňků. Lépe vyjádřit se nově můžete pomocí emotů a avatarů ze světa Street Fighter. Společně s novým obsahem vývojáři zapracovali i na opravení množství bugů a vylepšení současných fíčur. Právě taková pravidelná péče o hru dělá z Brawlhally jednu z nejpopulárnějších mobilních her současnosti. Tento rok se Ubisoft pochlubil více než padesáti miliony aktivních hráčů a postem 37. nejsledovanější hry na streamovací službě Twitch. Jestli se chcete k milionům ostatních taky přidat, neváhejte a stahujte hru na App Storu. Je zcela zdarma.