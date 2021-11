Ajax MotionCam Outdoor: Chytrý venkovní detektor pohybu se schopností zachycení obrazu

Zabezpečení domácnosti a venkovních prostor hraje nesmírně důležitou roli. Naštěstí dnešní doba nám tak trošku hraje do karet, jelikož máme doslova na dosah ruky řadu produktů, jež si s tímto úkolem dokážou poradit takzvaně „levou zadní.“ Silným hráčem na poli zabezpečení je například firma Ajax. Ta se specializuje na chytré bezpečnostní systémy, které dokážou ochránit jakoukoliv domácnost, včetně venkovních prostor. Dnes si zde proto představíme MotionCam Outdoor – chytrý detektor pohybu, který je schopen okamžitě zaznamenat jakéhokoliv narušitele a prostřednictvím notifikace na iPhonu vás s touto skutečností obeznámit.

Zaznamenání narušitele

Ačkoliv se jedná o chytrý detektor pohybu, tak i přesto je vybaven kvalitní kamerkou pro zachycení obrazu. V případě jakéhokoliv narušení se tak o skutečnosti nejen že ihned dozvíte, ale zároveň v řádu sekund budete vědět, co se vlastně ve skutečnosti děje. Při detekci totiž dojde k vytvoření série fotografií, které se okamžitě přesouvají s upozorněním na obrazovku vašeho telefonu. Pro takové případy se ale nemůže jednat o jen tak ledajakou kameru. Přesně proto Ajax v případě MotionCam Outdoor vsází na HDR kameru s IR podsvícením. Díky této kombinaci se uživatel může spolehnout na kvalitu snímků, nezávisle na tom, zdali je právě den či noc.

Jak MotionCam Outdoor vnímá zvířata?

Pokud si zařizujete zabezpečení zahrady či jiných venkovních prostor, tak jste si určitě kladli otázku, jak tomu bude při detekování zvířat. Osobně musím uznat, že v tomto směru to má Ajax skvěle vymyšlené, jelikož je detektor vybaven dvěma na sobě nezávislými infračervenými senzory. Jakmile ty zachytí pohyb, dochází k analýze přijatých signálů z obou senzorů. Když oba z nich vyhodnotí zachycení pohybu, okamžitě dojde ke korelační a spektrální analýze, která dokáže s maximální přesností vyhodnotit závažnost hrozby a aktivovat alarm. Planý poplach tedy v takovém případě určitě nehrozí.

Analýza v praxi Zdroj: Ajax

Zabezpečení před sabotáží a počasím

Důležitou roli hraje i zabezpečení proti případné sabotáži. Pokud by totiž nezvaný host o existenci venkovního detektoru pohybu věděl nebo si jej včas všiml, mohl by se pokusit ho nějakým způsobem zneškodnit. Jako nejjednodušší volba se v tomto směru jeví překrytí látkou/oblečením, natření barvou, případně rovnou rozložení celého produktu. Právě v tomto může spočívat obrovský problém. Ajax jej naštěstí zohlednil již při výrobě a svůj MotionCam Outdoor proto opatřil patřičnou ochranou proti zmiňované sabotáži. Kdyby tedy skutečně došlo k jeho překrytí či zamalování, systém uživatele již do jedné minuty o samotné skutečnosti informuje. Při pokusu o odpojení, rozložení či pouhé otevření krytu detektoru vlastník obdrží notifikaci ihned.

Samozřejmě důležité je dbát i na odolnost vůči počasí. Některé levnější systémy totiž mohou v určitých teplotách selhávat, kvůli čemuž jsou prakticky bezcenné. Naštěstí Ajax MotionCam Outdoor zvládá fungovat v teplotním rozpětí od -25 °C až do +60 °C, a proto se na území České republiky prakticky nemá čeho bát. I navzdory mrazům či letním horkým dnům zvládá normálně fungovat. Nezalekne se přitom ani deště či sněhu, před kterým se brání praktickou stříškou. Ta je již součástí balení. Celé to samozřejmě uzavírá odolnost vůči prachu a vodě dle stupně krytí IP55.

Bleskurychlá komunikace

Rychlost komunikace je u chytrého detektoru klíčová.

U těchto produktů je také klíčové, aby neměly sebemenší problémy s bleskurychlou komunikací a vlastníka nemovitosti nebo pozemku dokázaly co možná nejrychleji informovat. Přesně proto se MotionCam Outdoor spoléhá na dva zabezpečené rádiové protokoly – Jeweller a Wings – které fungují nezávisle na druhém. Zatímco Jeweller dokáže doručit případný alarm do 0,15 sekund, tak Wings se stará o přenos zmiňovaných fotografií, což zvládá do skvělých 9 sekund. Obousměrná komunikace s centrální jednotkou navíc může probíhat až do vzdálenosti 1700 metrů a potěší i tříletá výdrž baterie.

Zdroj: Ajax

Jak jsme lehce nakousli v odstavci výše, venkovní detektor pohybu Ajax MotionCam Outdoor pro své fungování potřebuje takzvanou centrální jednotku neboli Ajax Hub 2, případně Ajax Hub 2 Plus. Tato na první pohled nenápadná krabička funguje jako mozek celého zabezpečovacího systému, kdy ji jen stačí umístit na strategicky výhodné a bezpečné místo. Následně se postará o kompletní komunikaci s jednotlivými komponenty a rozesílání notifikací skrze příslušnou aplikaci. Ať už se tedy stane cokoliv, ihned o tom budete informování skrze váš iPhone.

