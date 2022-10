Recenze powerbanky Wodasport SolarWings Outdoor Adventure: Nabíjejte iPhone slunečním svitem

V dnešní recenzi se podíváme na poměrně netradiční powerbanku Wodasport SolarWings Outdoor Adventure, kterou lze kromě nabíjení z elektrické sítě nabít i pomocí slunečního svitu. Disponuje totiž solárními panely, které ji dokáží energií poměrně rychle “nakrmit” a díky tomu tak de facto zajistit nabití elektroniky zdarma. Jaký na nás tato powerbanka udělala dojem?

Technické specifikace

Ještě než se pustíme do rozboru mých osobních zkušeností z powerbanky, je třeba vás seznámit s jejími technickými specifikacemi, jelikož je rozhodně o co stát. V první řadě je třeba vědět, že se jedná o powerbanku s 16000 mAh kapacitou, což už samo o sobě značí, že máte tu čest se zařízením, které dokáže vaši elektroniku nabít hned několikrát. A nejen to – k dispozici jsou totiž tři porty, které lze využít k simultánnímu nabíjení. Jedná se konkrétně o Lightning, USB-A a USB-C, přičemž ve všech případech je maximální příkon kabelu 12W, což sice není nejrychlejší možné nabíjení, které současné iPhony podporují (ty zvládají oficiálně 20W), na druhou stranu však ani to nejpomalejší. Kromě kabelového nabíjení je pak k dispozici i podpora nabíjení bezdrátového a to konkrétně o příkonu 10W, což je pro bezdrátové nabíječky naprosto standardní hodnota. Jasně, kdyby tu byla podpora 15W MagSafe nabíjení, člověk by byl tak nějak radši, ale na to si holt musíme nechat zajít chuť.

Jelikož je powerbanka designována pro outdoorové použití, asi vás nepřekvapí, že je vyrobena z odolného plastu a že disponuje odolností proti prachu a vodě podle podle certifikace IP65. Pro mě osobně pak bylo poměrně milým překvapením to, jak pevně působí nejen tělo powerbanky, ale i jednotlivé solární panely, které jsou umístěny na materiálu připomínajícím koženku. Jasně, náraz ostrého kamene či podobných věcí by je asi rozbil, ale nějaké to méně šetrné zacházení by měly vydržet panely alespoň dle mého testování bez větších potíží. Co se pak týče dalších bonusů, které se mohou při outdoorových aktivitách hodit, za zmínku stojí třeba LED svítilna se čtyřmi mody (mimochodem, “vyblikat” dokáže třeba i SOS, což je určitě užitečná vychytávka), které vám mohou například pomoci přivolat záchranu a tak podobně, úchytka na popruh pro uchycení na batoh či bundu nebo třeba relativně přívětivé rozměry. Ne, tato powerbanka fakt není záležitostí do kapsy, jelikož měří 16 x 9 x 4 cm při 568 gramech, ale znovu opakuji, že se jedná o outdoorový kousek, který není pro “kapesní” používání ani určený a hlavně, že se jedná o kousek, který má 16 000 mAh. Od toho se zkrátka menší rozměry a hmotnost ani očekávat nedá – tím spíš, když se o napájení starají mimo jiné právě soláry. Kabelové nabíjení je pak řešeno přes USB-A či USB-C.

Co se pak týče dalších vymožeností powerbanky, za zmínku stojí rozhodně šestistupňová ochrana, která vám zajistí maximální bezpečnosti při používání zařízení, nízká spotřeba energie ve standby stavu či třeba vemi kvalitní A leve Polymer lithium akumulátor, který by měl powerbance zajistit přes 700 nabíjecích cyklů, tedy jinými slovy opět při přihlédnutí na 16 000 mAh kapacitu skutečně dlouhou životnost. Protože ruku na srdce, 16 000 mAh opravdu hned tak nevybijete, přestože je samozřejmě třeba při nabíjení počítat s nějakými těmi ztrátami.

Testování

Musím se přiznat, že testování powerbank se nikdy neřadilo mezi mé oblíbené činnosti, jelikož se zpravidla jednalo o “jedno brdo”. Hraní si s Wodasport SolarWings Outdoor Adventure byla však úplně jiná písnička, jelikož se jedná o skutečně neobvyklou powerbanku, tedy alespoň pro mě osobně. Jasně, její účel je ve výsledku standardní – tedy nabít elektroniku kdekoliv a kdykoliv, což se samozřejmě i děje. Nabíjení jsem testoval konkrétně s iPhonem 14 Pro, 13, 13 mini, SE 2, iPadem 8, AirPods či ovladačem pro Apple TV a ani u jednoho produktu jsem se nesetkal s žádným problémem. Jak kabelové, tak i bezdrátové nabíjení “startuje” po zapnutí powerbanky velmi rychle rychlost nabíjení jako taková taky není úplně marná. Ano, MagSafe rychlost to není, ale nějaké tři hodinky pro kabelové nabití iPhonu 14 Pro mi až tak šílené nepřijde. Co se pak týče kabelového nabíjení, zde je nabíjení ještě o pár desítek minut pomalejší kvůli energetickým ztrátám, zcela upřímně řečeno si však myslím, že zrovna rychlost bezdrátového nabíjení bude řešit málokdo, jelikož je zrovna u tohoto typu powerbanky bezdrátové nabíjení spíš minoritní záležitostí.

Mnohem zajímavější než nabíjení elektroniky je však bezesporu nabíjení powerbanky. Výrobce udává konkrétně to, že kabelem je pro nabití potřeba zhruba 8 hodin s tím, že pro solární nabíjení je třeba 12 až 24 hodin dle počasí. A jelikož je kabelové nabíjení celkem nuda, ceny energií jsou v současnosti vysoké a nabíječka dorazila nabitá ze zhruba 30 % (na těle nabíječky naleznete diodové indikátory stavu nabití, díky čemuž o něm máte přehled), neváhal jsem ani minutu a vyrazil s powerbankou na terasu a následně na zahradu, abych jí vystavil slunci. Jakmile powerbanku zapnete a rozložíte její solární panel, že se nabíjí ze slunce zjistíte díky kontrolce, která právě solární nabíjení indikuje. Pozitivní je, že není vůbec třeba, aby vyloženě pražilo slunce, jelikož nabíjení probíhá i když je mírně pod mrakem, byť samozřejmě pomaleji. Já měl to štěstí, že jsem zrovna “chytil” pár slunečných dnů, díky čemuž jsem si tak mohl užít nabíjení poměrně rychlé. A když říkám rychlé, myslím tím skutečně rychlé – ze 30 % na zhruba 70 % se mi totiž podařila na slunci nabít powerbanka zhruba za 5 hodin, což není dle mého názoru vůbec špatné. Jasně, vyšší desítky procent už se nabíjí pomaleji, takže se člověk za ideálního svitu dostane skutečně “jen” na nějakých 12 až 14 hodin, abyste se však dostali na 24 hodin na jedno nabití powerbanky, musí být opravdu relativně škaredě. Super je navíc to, že se o nabíjení ve výsledku vůbec nemusíte starat, jelikož stačí pověsit powerbanku třeba na batoh a zkrátka vyrazit na výlet. Nabíjet se totiž ve výsledku bude jen tím, že je na světle. Další zajímavost, která stojí jistě za pozornost, je pak to, že pokud je powerbanka zcela vybitá a vy k ní připojíte elektroniku, roztáhnete solární panely a powerbanku následně zapnete, solární energie začne “napřímo” nabíjet právě elektroniku a nikoliv powerbanku. Pravda, závratná rychlost to není, ale když člověk potřebuje rychlou energii například pro zavolání si pomoci, je tato vychytávka určitě fajn.

A jak na tom je powerbanka z hlediska ztrátovosti při nabíjení? Nemá smysl si cokoliv nalhávat, ztráty tu zkrátka jsou a ne zrovna malé. Přestože byste měli například iPhone 14 Pro s jeho 3200 mAh akumulátorem nabít teoreticky 6,25krát, pravda je taková, že se dostanete zhruba na čtyři nabití. Je tu však jedno obrovské ale, která je extrémně pozitivní. Vzhledem k tomu, že se powerbanka nabijí ze slunce i v případě, že nabíjí elektroniku, nedá se mluvit o ztrátách v pravém slovasmyslu. Nabití nebo chcete-li výdrž powerbanky je totiž díky solárnímu nabíjení neustále natahována, díky čemuž máte s trochou nadsázky neomezený zdroj energie, pokud mu tedy dopřáváte co nejvíce světla. Hovořit o ztrátovosti je zde tedy svým způsobem nesmyslné, protože powerbanka Wodasport SolarWings Outdoor Adventure funguje zkrátka jinak než je obvyklé.

Krátké zhodnocení si dle mého zaslouží i svítilna na powerbance, která je sice zdánlivě drobným doplňkem, garantuji vám však to, že si ji zamilujete. V maximu totiž svítí vskutku parádně do dálky (na nějakých 10 metrů vidíte naprosto bez problému), ale i do šířky (odhadem 5 metrů, přičemž i její druhý, slabší režim není vůbec špatný. Zbylé dva režimy pak mají za cíl upozornit okolí na to, že máte nějaký problém a to buď vyblikáním SOS, nebo rychlým blikáním bez jakéhokoliv hlubšího smyslu.

Resumé

Jak tedy powerbanku Wodasport SolarWings Outdoor Adventure zhodnotit? V mých očích se jedná o velmi zajímavý kousek, který najde své uplatnění jak na nejrůznějších túrách a výletech, tak třeba na chatách a chalupách, kde nemáte přístup k elektrické energii. Nabíjení powerbanky slunečním svitem sice není raketové, na druhou stranu je však spolehlivé a pokud od něj člověk nečeká zázraky, ale přistupuje k němu skutečně stylem “ráno spustím, večer bude nabito”, není zde moc co řešit. Rychlost nabíjení elektroniky je pak vzhledem k tomu, že probíhá z powerbanky taktéž naprosto bez problému snesitelné. Pokud tedy hledáte skutečně zajímavou powerbanku nabitelnou i jinak než z elektriky, Wodasport SolarWings Outdoor Adventure by vás mohla skutečně bavit.