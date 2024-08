Recenze Meross Smart Smoke Alarm GS559AH: HomeKit detektor kouře, který vám může zachránit život

Pokud jste fanoušky produktů do chytré domácnosti, dnešní recenze vás dost možná osloví. Do redakce nám totiž nedávno dorazil na otestování chytrý detektor kouře Meross Smart Smoke Alarm GS559AH a jelikož mi již nějakou dobu dělá doma společnost, je nejvyšší čas vás s ním seznámit. Stojí totiž rozhodně za to.

Technické specifikace

Meross Smart Smoke Alarm GS559AH Starter Kit (GS559AHHKEU) je užitečné zařízení, které může doslova zachránit životy. Jedná se o chytrý detektor kouře, který dokáže výrazně snížit riziko požáru ve vašem domově. Jakmile zjistí přítomnost kouře, automaticky spustí varovný signál o hlasitosti 85 dB. Pokud máte doma více detektorů, všechny se aktivují, jakmile kouř detekuje kterýkoliv z nich.

Detektor funguje v kombinaci s hubem, který umožňuje propojení až 16 různých senzorů do jednoho systému. Všechny snímače lze ovládat pomocí aplikace Meross nebo Apple Home, které vám rovněž zasílají důležité notifikace, včetně varování při zjištění kouře. Zařízení je kompatibilní s chytrými systémy SmartThings a Apple HomeKit. Detektor navíc nabízí funkci detekce přehřátí, takže alarm se spustí i při dosažení teploty 54 až 70 °C.

Detektor je napájen dvojicí AA baterií, které naleznete v balení spolu s hubem či dvojicí hmoždinek do zdi či stropu. Fajn je pak to, že je detektor konstruován tak, že jej lze v případě vybití baterií ze stěny jednoduše sundat pootočením těla vůči zadnímu krytu, který je připevněn právě ze zdi. Tímto pohybem totiž tělo odpojíte od základny a můžete v něm následně snadno vyměnit baterie. Pokud vás pak zajímá, jak se detektor kouře po rozezvučení ztiší, učiníte tak jednoduše skrze velké tlačítko na jeho těle.

Co se pak týče rozměrů těla, ty jsou 12 x 3,7 cm – jedná se totiž o zařízení s kruhovým tělem. A jen pro představu, detektor vás na zaregistrování kouře či přehřátí upozorní sirénou o hlasitosti 85 dB, takže se rozhodně nemusíte bát toho, že byste ji přeslechli. Garantuji vám, že to se stát rozhodně nemůže.

Fotogalerie meross detektor koure 1 meross detektor koure 2 meross detektor koure 3 meross detektor koure 4 meross detektor koure 7 meross detektor koure 8 Vstoupit do galerie

Testování

Jak již zaznělo výše, detektor funguje v kombinaci s hubem Meross, který vám dorazí coby součást setu. Pokud však už nějaké produkty Meross doma máte a využíváte je v kombinaci s již existujícím hubem, můžete samozřejmě detektor napojit přímo na něj s tím, že se jedná o otázku několika málo vteřin, přičemž celým procesem vás provede aplikace Meross. Přes ní pak přidáte jednoduše hub i do HomeKitu a tím vlastně jeho nastavování končí – tedy poté, co po přidání do HomeKitu potvrdíte, že vám může detektor zasílat kritická oznámení, která budou na telefonu vidět naprosto vždy.

Jakmile máte detektor zaktivovaný a nainstalovaný na stěně či stropě ideálně dle doporučení z manuálu, které lze jednoduše shrnout slovy „umístěte detektor na co možná nejuniverzálnější místo ve smyslu možnosti zachycení kouře z vícero místností, máte hotovo. Detektor začne okamžitě snímat okolí a jakmile zaregistruje kouř či v krajním případě zvýšení teploty na hodnoty výše, zalarmuje vás. Díky podpoře HomeKitu jej pak uvidíte v Domácnosti, se kterou jej používám já, jako klasický senzor, pro který můžete nastavit nejrůznější automatizace v případě, že něco zjistí. Já například nastavil, aby byla v případě detekce kouře automaticky naplno rozsvícena světla v celém našem bytě, abychom tak měli v případě požáru osvícenou únikovou cestu. Doporučuji proto vydat se podobným směrem i vám, jelikož tato automatizace má za mě potenciál skutečně zachránit život.

Detektor jsem samozřejmě otestoval i z hlediska toho, jak moc citlivý na kouř je, a musím uznat, že jeho citlivost je skutečně na vysoké úrovni. Zkusil jsem prostor kolem něj zakouřit dýmem z novin a i když dýmu k detektor stoupalo pohledově opravdu nepatrné množství, detektor jej spolehlivě zachytil a rozezvučel se. Myslím si tedy, že by pro něj odhalení požáru v úplném zárodku neměl být žádný problém.

Resumé

Co říci závěrem? Že je Meross Smart Smoke Alarm GS559AH bezesporu gadgetem, který se hodí mít doma, jelikož vám může doslova a do písmene zachránit život. Ano, jeho využitelnost není příliš velká a moc zábavy si s ním proto neužijete. Jedná se však ve výsledku přesně o ten typ zařízení, se kterým si vlastně ani zábavu užít nechcete a tak nějak se podvědomě modlíte, abyste jeho zvuk po instalaci nikdy neslyšeli. Když k tomu ještě přičtu líbivý design, který vzhled vašeho interiéru rozhodně nikterak nepošlape, myslím si, že se do tohoto kousku rozhodně vyplatí zainvestovat. Protože život máte jen jeden a Meross Smart Smoke Alarm GS559AH vám jej může zachránit.

Cena detektoru je nastavena na 862 Kč, avšak se slevovým kódem Welcome dostanete 5% slevu na vaši první objednávku z oficiálního eshopu Meross. Doprava je z něj samozřejmě zdarma.

Detektor můžete zakoupit zde