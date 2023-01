Recenze Meross Smart WiFi Outdoor Plug: Skvělá HomeKit zásuvka s milionem využití

V dnešní recenzi se podíváme na povinnou výbavu každého fanouška produktů do chytré domácnosti. Řeč je konkrétně o zásuvce Meross Smart WiFi Outdoor Plug s podporou HomeKitu, díky čemuž ji tak lze ovládat přes aplikaci Domácnost, ale třeba i přes Siri pomocí hlasu. Jaká tedy tato zásuvka, která mi dělá již pár týdnů společnost a která si za to dobu zkusila jak pobyt venku, tak i v teple domova vede?

Technické specifikace, zpracování a design

Ještě než se pustím do hodnocení funkčnosti produktu, je třeba si alespoň v krátkosti představit její technické specifikace, za které se zásuvka nemusí vůbec stydět. Jedná se ve své podstatě o rozdvojku opatřenou klasickou zásuvkou typu E a vzhledem k dostupnosti na evropském trhu taktéž vidlicí typu E. Samozřejmostí je podpora standardního maximálního napětí 230V, fyzické tlačítko pro zapnutí a vypnutí zásuvky a vzhledem k tomu, že se jedná o zařízení na venek, nechybí certifikace voděodolnosti IP44. Nemusíte se tedy bát, že by byl pro zásuvku například déšť problém. Dalším pozitivem je pak to, že Meross vyrábí zásuvku hned ve dvou verzích těla, díky čemuž si tak vybere každý dle svých potřeb to, zda se mu hodí zásuvky vyvedené zespodu či z boku. Já osobně zvolil pro test první variantu, jelikož mi na terasu zapadá lépe. Pokud vás zajímá, z čeho je zásuvka vyrobená, je to klasický tvrzený plast v kombinaci s gumovými krytkami pro jednotlivé zásuvky, které jednotlivé zdířky dokonale utěsní a nehrozí tedy, že by do nich třeba při dešti zateklo a vzniklo tak nebezpečí zkratu. Zpracování jako takové je pak dle mého názoru zdařilé a to i z hlediska designu. Přestože se jedná o zařízení určené na ven, výrobci se jej podařilo vytvořit poměrně minimalisticky a i v relativně malých rozměrech, díky čemuž jej lze v případě nutnosti vcelku snadno zamaskovat. Mnou testovaný model měří jen pro představu 10,7 x 7,7 x 5,3 cm, což je podle mého názoru na produkt osazení dvěma zdířkami opravdu snesitelné. Pokud vás pak zajímají certifikace, zásuvka splňuje CE i RoHS.

Jak už zaznělo v titulku této recenze, Meross Smart WiFi Outdoor Plug je chytrou zásuvkou s podporou HomeKitu. K funkčnosti je potřeba WiFi síť běžící na 2,4GHz, která slouží ke komunikaci s Apple zařízeními, popřípadě s Android zařízeními v případě, že budete chtít zásuvku využívat jen v kombinaci s aplikací výrobce. Co je opravdu parádní, je to, že k plné funkčnosti zásuvky není třeba hub či jiné typově podobné příslušenství, které by zprostředkovávalo komunikaci mezi zásuvkou a ovládacím zařízením. Jinými slovy, zásuvku prostě jen připojíte k elektrické síti, přidáte ji do telefonu a je hotovo. A jen pro zajímavost, vzhledem k tomu, že komunikuje přes WiFi, ale nikoliv primárně přes internet, při výpadku internetu jí lze přes aplikaci stále ovládat. Jediné, co je k tomu potřeba, je být logicky připojen na jedné WiFi síti.

Testování

Protože je zásuvka jednak voděodolná podle IP44, ale taktéž designově příjemná a rozměrově relativně nenápadná, skvěle poslouží jak venku třeba na terase či balkóně, tak i doma coby klasická chytrá zásuvka. Osobně jsem jí testoval v obou těchto prostředích, přičemž venku jsem ji měl konkrétně přes Vánoce kvůli ovládání vánočního osvětlení na terase, uvnitř bytu mi zase dělá pro změnu parádní službu za pohovkou, kde mám nešťastně umístěnou zásuvku, kterou jsem právě díky možnosti ji učinit chytrou schopen konečně využívat lépe.

A jak tedy zásuvka jako taková vlastně funguje? Musím říci, že opravdu velmi dobře. Spárování s aplikací není nic složitého a následné ovládání je pak záležitostí doslova extrémně jednoduchou, protože je založeno vlastně jen na klasickém zapínání/vypínání zásuvky přes ikonu – ať už v aplikaci Meross či v Domácnosti. Super je, že zásuvku nevypínáte přes aplikace jako celek, ale lze si řídit zvlášť levou a pravou zdířku, což jinými slovy znamená, že můžete reálně ovládat hned dva spotřebiče zapojené do zásuvky. Vzhledem ke kompatibilitě s aplikací Domácnost je pak samozřejmostí to, že lze u zásuvky využít veškeré vymoženosti této platformy v čele s automatizacemi, ale třeba i slučováním s jiným příslušenstvím nebo třeba přenastavením zásuvky tak, aby se tvářila jako třeba lampa. Vy tak díky tomu můžete třeba právě hloupou lampu doma či hloupý světelný řetěz venku načasovat či jinak nastavit a zároveň tyto prvky uvidíte v Domácnosti nikoliv coby produkty s ikonou zásuvky, ale právě s ikonou světla. Ano, je to detail, ale moc hezký a příjemný. Velmi dobře je na tom zásuvka i z hlediska odezvy, která je při ovládání jak přes aplikaci Meross, tak přes Domácnost doslova milisekundová.

Pokud vás pak zajímá, jak je na tom Meross Smart WiFi Outdoor Plug z hlediska dosahu, zde není odpověď úplně jednoduchá. Záleží totiž jednak na výkonnosti vašeho WiFi routeru, ale třeba taky na síle zdí v domě či vůbec všem, co stojí v cestě signálu mezi routerem a samotnou zásuvkou. Já měl venku zásuvku zapojenou zhruba dvanáct metrů od routeru, přičemž v cestě signálu stála jak relativně tlustá zeď, tak i nějaký ten nábytek a tak podobně a propojení bylo vcelku stabilní. V interiéru mám pak zásuvku zapojenou jen pár metrů od routeru, takže zde není problém už absolutně žádný. Fajn je navíc to, že signál nemusíte zkoušet jen stylem pokus-omyl, ale můžete si jej zkontrolovat přes aplikaci Meross, ve které naleznete v procentech udanou sílu signálu pro lepší přehled o spojení.

Resumé

Jak tedy Meross Smart WiFi Outdoor Plug závěrem zhodnotit? Zcela upřímně mě nenapadá nic, co by mě na produktu zklamalo, ba právě naopak. Designově je příjemná, z hlediska pokročilejší smart funkčnosti nemám sebemenších výhrad a když k tomu navíc přičtu třeba i možnost ji ovládat „fyzicky“ skrze ovládací tlačítko (byť jako celek a nikoliv po jedné zdířce), dostávám produkt, který se v domácnosti rozhodně neztratí. Pokud tedy hledáte univerzální rozdvojku, která skvěle poslouží jak doma, tak i venku, myslím si, že zde zklamaní rozhodně nebudete a to i s ohledem na cenu, která dělá ze zásuvky jednu z nejdostupnějších smart zásuvek použitelných i venku na trhu.

