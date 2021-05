Ajax představil nové produkty pro zabezpečení vašich prostor

Minulý týden ve čtvrtek, tedy 20. května, se konala on-line konference Special Event, při které bezpečnostní gigant Ajax představil řadu skvělých novinek a softwarových vylepšení. Tyto nové kousky jsou pochopitelně určeny pro ochranu a zabezpečení nejrůznějších prostor a o případném vniknutí dokážou informovat v řádu sekund. Pojďme se tedy společně podívat na to, s čím se Ajax vytáhl tentokrát.

DualCurtain Outdoor

Zajímavou novinkou je DualCurtain Outdoor. Konkrétně se jedná o bezdrátový detektor pohybu, který je určen do venkovního prostředí a dokáže ochránit například celou zahradu. Zařízení kombinuje dva jednotlivé (optické) detektory pohybu svírající odlišný úhel, díky čemuž v kombinaci s unikátními technologiemi společnosti má produkt dosah až 30 metrů. Samozřejmostí pak je, že se systém neaktivuje při detekci zvířat, případně při změně počasí. Jakmile oba senzory detekují lidský pohyb, okamžitě spouští alarm, zatímco při detekci pouze u jednoho senzoru je patrné, že jde o zvíře. DualCurtain Outdoor na trh vstoupí ještě letos, respektive tedy v červnu.

Bližší informace o DualCurtain Outdoor naleznete zde

KeyPad Plus

Aby byl celý bezpečnostní systém co možná nejjednodušší a flexibilní, Ajax představil nový bezdrátový KeyPad Plus. Ten tedy slouží pro správu zmiňovaného systému a využívat jej lze hned několika způsoby. Samozřejmě tím úplně základním je klasické „naťukání“ kódu prostřednictvím integrované klávesnice. Nechybí ale ani podpora pro bezkontaktní přístup prostřednictvím Ajax Pass a Ajax Tag, které stačí pouze k zařízení přiložit. Potěšit dokáže i výdrž baterie, kterou díky tomu nemusíme každou chvíli měnit jako u konkurenčních řešení. Dokáže vydržet až 4 a půl roku. Celou správu KeyPadu pak lze samozřejmě řešit i dálkově. I tento produkt bude k dostání už letos v červnu.

Bližší informace o KeyPad Plus naleznete zde

MotionCam Outdoor

Dalším přírůstkem do kategorie venkovního zabezpečení je MotionCam Outdoor. Tento produkt představuje zajímavé a skvěle funkční zařízení, s jehož pomocí se o případném vniknutí dozvíme v řádu sekund. Nástroj je opět vybaven detektorem pohybu spolu s kamerou, díky čemuž dokáže instantně detekovat hrozbu a okamžitě odeslat sérii fotografií do telefonu, a to i v noci, za jakéhokoliv počasí. Aby byly snímky co možná nejkvalitnější, tak se o jejich pořízení HDR kamera s infračerveným podsvícením. Nechybí pak ani voděodolnost podle certifikace IP54 a výdrž baterie až 3 roky.

Bližší informace o MotionCam Outdoor naleznete zde

Online nástroje

Aby měli správci bezpečnostních systémů svou práci co možná nejjednodušší, tak pro ně Ajax připravil skvělý on-line nástroj, který se zaobírá výměnou baterií v jednotlivých produktech. Tento kalkulátor dokáže přesně spočítat výdrž samotné baterie, která je pochopitelně vždy trošku odlišná. Záleží totiž na řadě nejrůznějších faktorů, které se musí zohlednit. A na to přesně myslí tento nový on-line kalkulátor, s jehož pomocí lze rychle a spolehlivě určit, kdy je nutná výměna.

Zároveň došlo k vydání obsáhlého průvodce pro Jeweller. Jedná se o technologii pro rádiovou komunikaci, která právě technikům dokáže značně usnadnit instalaci bezpečnostního systému a případnou zprávu. Výhodou je, že je celý návod napsán komplexně, ale přesto si zachovává „lidský jazyk“ a je relativně dobře pochopitelný.

PRO Desktop 3.0

Celý bezpečnostní systém by bez příslušného programu byl samozřejmě úplně k ničemu. Ajax si tohle naštěstí plně uvědomuje a vydává již třetí verzi svého PRO Desktop. Tento nástroj kombinuje nástroje pro připojení, správu a monitoring celého bezpečnostního systému, což lze vše řešit prostřednictvím jedné aplikace na PC. Za vyzdvižení stojí notná dávka možností, včetně bezdrátových úprav, kontrol logů, vestavěné foto-verifikace alarmů a podpora mobilního SOS tlačítka.

Bližší informace o PRO Desktop 3.0 naleznete zde