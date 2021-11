Jak převést data aplikace WhatsApp z Androidu na iPhone

Komerční sdělení: Aplikace WhatsApp je v našich končinách považována za jednu z nejoblíbenějších komunikačních platforem vůbec. Co když jste ale zrovna z Androidu přešli na iPhone a nevíte si rady s převodem dat? Pravdou je, že tento úkol dokáže nepříjemně potrápit. Naštěstí se ale nabízí efektivní řešení v podobě programu iTransor for WhatsApp. S pomocí této aplikace můžete převést WhatsApp data z Androidu na iPhone během několika vteřin, k čemuž vám postačí jen pár kliknutí. Aby toho navíc nebylo málo, tak v rámci současné akce pořídíte iTransor for WhatsApp s 60% slevou.

Jak to celé funguje

iTransor for WhatsApp itransor for whatsapp 1 itransor for whatsapp 2 Vstoupit do galerie

Zmiňovaný program si zakládá především na jednoduchosti a rychlosti, což uživatelům umožňuje převést data během několika okamžiků. Celý proces je poměrně triviální a poradí si s ním každý. Nejprve je nutné software iTransor for WhatsApp nainstalovat na váš počítač či Mac, ke kterému následně připojíte daná zařízení, respektive telefon s Androidem a nový iPhone. Aplikace po spuštění dokáže následně sama detekovat daná zařízení. Je ale nutné se ujistit, že je Android uveden jakožto source, podle čehož program ví, z jakého modelu má data čerpat a kam je přenést. V případě potřeby stačí kliknout na tlačítko switch pro prohození. Následně už jen stačí potvrdit převod tlačítkem Transfer a o zbytek se postará software za vás. V závěru akorát provede restartování iPhonu a máte hotovo. Jak to celé funguje naleznete v galerii po boku tohoto odstavce. Kompletní návod na převod WhatsApp dat z Androidu do iPhonu naleznete zde.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

U převodu dat z Androidu na iPhone to každopádně ani zdaleka nekončí. iTransor for WhatsApp si totiž dokáže poradit s tvorbou nejrůznějších záloh a jejich obnovou, přičemž zároveň nemá problém s vyhledáním dat aplikace WhatsApp z vašich dřívějších iTunes záloh. Jednotlivé chaty, včetně příloh, si také můžete exportovat v různých formátech.

Obrovské 60% slevy!

V rámci současné akce si můžete program iTransor for WhatsApp pořídit s úžasnou 60% slevou! Konkrétně si navíc můžete vybrat ze dvou verzí. Buďto si software pořídíte na bázi měsíčního předplatného za 19,95 $ (namísto 49,95 $), případně zvolit rovnou roční plán za 29,95 $ (namísto 59,95 $). Do akce však také zamířily i další oblíbené programy vývojáře iMyFone jako AnyTo, D-Back, Fixppo a další.