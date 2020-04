Jak na iPhonu či iPadu změnit vaši lokaci na jakékoliv místo na světě

I když to ve většině případech není úplně běžné, tak se v určitou dobu můžete dostat do situace, kdy potřebujete váš iPhone či iPad přesunout na specifické místo na světě. Někteří z vás možná ví o tom, že se můžete s vaším zařízením „přesunout“ do jiných států pomocí VPN, avšak v tomto případě nemáte jistotu toho, kde přesně se nacházíte – víte jen jediný údaj, a tím je již zmíněný stát. Existují však různé aplikace, díky kterým můžete svou pozici změnit naprosto přesně. Mezi tyto aplikace patří například iMyFone AnyTo iOS Location Changer.

Aplikaci AnyTo od iMyFone můžete využít například tehdy, pokud patříte mezi nadšence do her typu Pokemon Go, apod. Tyto hry jsou založené na tom, že se pro získání určitého předmětu, anebo třeba odměny, musíte přesunout na určitou pozici. V případě Pokemon Go se musíte na určitou pozici přesunout tehdy, kdy chcete chytit nového Pokémona. AnyTo dále můžete využít například tehdy, pokud vás sleduje váš zaměstnavatel a vy se v určitou chvíli potřebujete nacházet někde jinde, než se zrovna nacházíte. Tak stejně toho můžete využít tehdy, pokud vás váš přítel či přítelkyně sleduje a vy mu (či jí) nechcete sdělit, kde se zrovna nacházíte. Jedná se sice o nekalé praktiky, ale občas si zoufalé situace žádají zoufalé činy.

Společně s aplikací AnyTo můžete klidně sedět doma, zatímco váš iPhone bude kdekoliv jinde. Některé aplikace, které jsou na trhu, umí sice přesunout pozici vašeho iPhonu, avšak tím to končí – v případě programu AnyTo máte k dispozici mnoho rozšířených možností, které mohou přijít vhod. V prostředí AnyTo si můžete například nastavit předem určenou trasu, po které se váš iPhone bude pohybovat. Zároveň si můžete nastavit rychlost, kterou se bude pohybovat – toho můžete využít například tehdy, pokud chcete simulovat klasickou chůzi, anebo třeba jízdu autem či jiným dopravním prostředkem. Celý proces zfalšování vaší lokace funguje ve třech jednoduchých krocích – prvně připojíte váš iPhone k počítači, poté zvolíte destinaci či cestu, po které se má iPhone pohybovat, a poté tuto možnost potvrdíte. AnyTo můžete samozřejmě kdykoliv pozastavit a vrátit se na vaši opravdovou lokaci.

Dobrou zprávou je, že společnost iMyFone právě slaví 5 let prostřednictvím akce iMyFone 5th Anniversary a našim čtenářům nabízí možnost, díky které mohou program AnyTo získat naprosto zdarma. Vše, co pro získání programu AnyTo musíte udělat, je přejít na stránky akce. Pak už jen stačí, abyste pomocí jedné ze sociálních sítí sdíleli příspěvek o AnyTo a licence vám bude zaslána na váš e-mail. Pokud náš magazín čtete pravidelně, tak vám navíc určitě neutekly další recenze programů od iMyFone. Ty můžete nyní zakoupit až v 85% slevách. Využít můžete například balíčku „kup 1 a získej 7 zdarma“. V rámci této akce získáte za cenu jednoho programu dalších sedm zdarma. Konkrétně za tento balíček osmi aplikací zaplatíte pouhých 103.95 dolarů, namísto původních 689.60 dolarů.

Součástí akce „kup 1 a získej 7 zdarma“ jsou programy iMyFone LockWiper, iMyFone D-Back, iMyFone Fixppo, iTransor for WhatsApp, iMyFone iTransor, iMyFone KeyGenius, iMyFone TunesMate a iMyFone Umate Pro. Na většinu těchto programů najdete na našem magazínu recenze, tudíž se můžete sami přesvědčit, zdali vám bude tento balíček plný skvělých aplikací vyhovovat. Pokud byste celý balíček nevyužili, tak lze využít poslední akce, kdy můžete získat 82% slevový kupón, který lze využit na jakoukoliv aplikaci z portfolia iMyFone.