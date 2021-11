5 aplikací pro iPhone, které na podzim určitě oceníte

Zatímco ještě před pár dny jsme si užívali tepla skoro jako v létě, nyní již za okny podzim čaruje plnou silou. Sychravé počasí, brzká tma či nepříjemné teploty jsou totiž již nyní na denním pořádku. Jak ale toto mnohými nenáviděné období roku přežít? Přesně na to se vám pokusíme v následujících řádcích odpovědět. Připravili jsme si totiž pro vás hned pět zajímavých aplikací, které by se vám mohly v sychravém počasí závěru letošního roku hodit.

Sychravé počasí za okny, zima a tma vyvolává v mnohých z nás na podzim velmi nepříjemné pocity, které mohou často přerůst až v deprese. I tohle se ale dá naštěstí alespoň v počátečních stádiích řešit pomocí aplikací. Jednou z nich je i Headspace, která vám pomůže odreagovat se, uklidnit se a pročistit si hlavu pomocí jednoduchých meditací a cviků. Aplikace je sice v angličtině, ta ale není nikterak složitá a s trochou snahy její pokyny pochopí každý. Pokud na vás tedy již pomalu začíná podzimní úzkost doléhat, je Headspace poměrně zajímavým řešením, jak s ní alespoň v začátcích bojovat.

K sychravým podzimním dnům patří bez pochyby hrnek s lahodným čajem, který vás po návratu domů vždy parádně zahřeje. Pokud jste jeho milovníci, aplikaci Mighty Timer si zamilujete. Jedná se totiž o velmi užitečného pomocníka, který vám skvěle poradí při přípravě vašeho oblíbeného sypaného čaje. Ve své nabídce má 11 přednastavených a velmi známých čajů, po jejichž rozkliknutí se vám zobrazí informace o tom, kolik množství směsi je pro jeho přípravu potřeba, jak horkou vodu si musíte připravit a jak dlouho jej stačí vyluhovat. Příjemná je i možnost nastavit si odpočet, který vás upozorní na to, že je luhování čaje hotové a můžete si jej již vychutnat. Do aplikace lze navíc přidat i váš vlastní čas a jeho postup přípravy, díky čemuž si můžete z Mighty Timer připravit de facto svou vlastní čajovou kuchařku.

Čas od času se stane, že musíte svůj příbytek opustit a do sychravého počasí se přeci jen vydat. Podzimní počasí je ale poměrně nevyzpytatelné a krom nízkých teplot a ostrého větru bičujícího váš obličej vám velmi rádo nadělí i různé přepršky. I ty ale naštěstí zavčas poměrně snadno odhalit. Osobně jsem si krom nativní aplikace Počasí zvykl využívat i appku iRadar +, nejvíce pak její widget, ve kterém se vám zobrazují mračna nad mapou České republiky. Díky tomu si tak můžete naplánovat své venkovní pochůzky přesně tak, abyste suchou nohou vykročili a suchou nohou se i vrátili.

Venku je tma, prší, vy jste sami doma a nemáte zrovna co na práci. Filmy už máte všechny pětkrát projeté, knížky vás moc neberou, hudbu taky nechcete poslouchat. Co tedy dělat? Jednou z možností je určitě zalézt si do měkké postele, pořádně se zachumlat do peřin a oddat se spánku. A právě s tím vám může pomoci aplikaci Pzizz. S trochou nadsázky se dá označit jakéhosi spánkového manažera, který vám pomůže díky příjemným zvukům usnout či se probudit. Vše si můžete samozřejmě velmi jednoduše načasovat a nastavit tak, aby byl váš odpočinek co možná nejkvalitnější. Krom spánku můžete navíc aplikaci využít i na zvýšení soustředěnosti, což se může hodit například při večerním učení či dohánění pracovních restů. Princip je velmi podobný jako u spánku.

Abychom však podzimu jen nekřivdili skrze sychravé počasí a tmu, musíme uznat, že některé jeho krásy je radost sledovat i na vlastní oči. Například barevné čerstvě spadené listí v přírodě je vskutku okouzlující a přímo vybízí a zachycení parádních fotek či jen „šoupání“ nohama přímo v něm. Kam ale na nějakou pěknou procházku ve vašem okolí vyrazit? Tip lze najít v aplikaci Na kole i pěšky. Ta v sobě ukrývá spousty různých tras jak pro pěší, tak i pro cyklisty, na které se můžete vydat a podzimní atmosféru pěkně načerpat.

