Nejlepší filmy a seriály na Netflixu, které vám zpříjemní sychravé podzimní dny

Je víkend a nám je opět doporučeno zůstat doma. Když se ostatně podíváte z okna, stejně to na žádné velké výletování nevypadá. Víkend je tedy jak dělaný na „Netflix & Chill“. Čas tedy začít nějaký nový seriál, kterých je na Netflixu skutečně požehnaně. Dnes si dáme takovou všehochuť žánrů. Pokud Netflix nemáte, není třeba si zoufat. Videostreamovací služba nabízí novým uživatelům 30 dní zdarma. Pokud vás tedy Netflix neosloví, není problém jej po pýr týdnech zrušit.

The Haunting of Bly Manor

The Haunting of Hill House je skvělý hororový seriál, na který chtěl navázat Bly Manor. Nečekejte ovšem lekačky, ale spíše tajemno. Mladá dívka odjíždí na honosné panství v Bly, kde má doučovat dvě malé děti. Postupně ale přichází na to, že zde něco nehraje.

F1: Touha po vítězství

Výborný seriál, který vás zavede do pozadí stájí F1. Jsou tací, kteří si myslí, že závodění F1 je jen pouhé ježdění dokola. Není tomu tak. Najdete zde perfektní záběry i rozhovory a věřtem že seriál má potenciál zaujmout každého, o čemž svědčí i hodnocení 94 % na čsfd.cz.

Ratchedová

Mysteriózní thriller, jenž vás zavede do roku 1947. Mildred Ratchedová nastupuje do psychiatrického ústavu, kde začíná pracovat jako ošetřovatelka. Ač vypadá jako anděl s dobrými úmysly, není tomu tak.

Nechutně bohatý: Moc a zvrhlost Jeffreyho Epsteina

Jeffrey Epstein byl finančník, který žil (nejen) v luxusní vile na Floridě. Jednoho dne začalo vyvstávat na povrch, že si Epstein do této vily zve mladé dívky, mnohdy i nezletilé, kterým platí za „různé služby“. Miniseriál je okořeněn výpovědí dívek. Skvělá ukázka, kam až mohou sahat peníze a moc s nimi spojená.

The Keepers

Jde o dokumentární seriál, který pojednává o vraždě sestry Catherine Cesnik, kdy stopy vedou ke knězi, jenž byl obviněn ze zneužívání. Ani služebníci Páně rozhodně nejsou svatí.

Američtí mistři grilu

Skvělá podívaná pro mlsné jazýčky. Osm soutěžících se utkává v boji o titul šampiona v grilování. Tito lidé ugrilují cokoliv a vypadá to naprosto neodolatelně. Doporučuji sledovat, když jste nasycení.

Soudní procesy v médiích

Zajímáte-li alespoň okrajově o právní tématiku, neměl by vám uniknout tento seriál, který mapuje mediálně velmi sledované případy ve Spojených státech a polemizuje nad tím, jakým způsobem mohl brutální zájem médií mít vliv na rozsudek.