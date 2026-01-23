Zavřít reklamu

Myslíte si, že vám Počasí Apple lže? Tak máte nejspíš pravdu 

Vše o Apple
Adam Kos
0

Není zcela ojedinělá situace, kdy Počasí Apple ukazuje množství srážek, které pak ve finále nespadne. Nyní se to se sněhovými bouřemi v USA jen potvrzuje. Proč se ale předpověď tak mýlí? 

Hlavní rozdíl mezi profesionálním meteorologem a algoritmem Applu spočívá v interpretaci dat. Meteorologové analyzují více modelů současně, porovnávají je s historickými daty a čekají s finální předpovědí až na dobu těsně před událostí. Apple Počasí naproti tomu přebírá syrová data z modelů a prezentuje je jako hotový fakt, často bez nezbytného kontextu. Takže klidně řekne, že napadne i 80 centimetrů sněhu a nemá s tím větší problém. 

Aplikace se navíc nebojí zobrazit konkrétní sněhové úhrny až na 10 dní dopředu. Meteorologická obec se však shoduje, že modely v takto dlouhém časovém horizontu postrádají potřebnou přesnost. Výsledkem jsou pak ony divoké predikce na sociálních sítích, které neodpovídají realitě. Je to mu tak i v našem případě. Příští týden mělo být v Česku – 20 stupňů, ve finále bude jen na nule.  

Pocasi iOS Zobrazeni pocasi z predchoziho dne 2 Pocasi iOS Zobrazeni pocasi z predchoziho dne 2
Pocasi iOS Zobrazeni pocasi z predchoziho dne 3 Pocasi iOS Zobrazeni pocasi z predchoziho dne 3
Pocasi iOS 17 vice parametru 1 Pocasi iOS 17 vice parametru 1
Pocasi iOS 17 vice parametru 2 Pocasi iOS 17 vice parametru 2
Pocasi iOS 17 vice parametru 3 Pocasi iOS 17 vice parametru 3
iOS 17 Pocasi porovnani dni 1 iOS 17 Pocasi porovnani dni 1
iOS 17 Pocasi porovnani dni 2 iOS 17 Pocasi porovnani dni 2
iOS 17 Pocasi porovnani dni 3 iOS 17 Pocasi porovnani dni 3
pocasi ios pocasi ios
Pocasi iOS 17 Zmena jednotek teploty 4 Pocasi iOS 17 Zmena jednotek teploty 4
Vstoupit do galerie

Mnoho aplikací na počasí, a to včetně té od Applu, zobrazuje výsledky pouze z jednoho konkrétního předpovědního modelu namísto nějaké syntézy více zdrojů. Přestože Apple uvádí spolupráci s institucemi jako NOAA či The Weather Channel, výsledná data v aplikaci často postrádají nuance, které by zohlednily jiné alternativy vývoje počasí. 

Mohlo by vás zajímat

I když je aplikace Počasí poměrně pěkná a docela komplexní, ani akvizice DarkSky tak zatím nezajišťuje přesnost dat, kterou nám předkládá. Primárně bychom ji tedy měli brát jen jako rychlý přehled, a to pouze na dobu spíše blízkého než nějak vzdáleného horizontu. 

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.