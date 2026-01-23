Myslíte si, že vám Počasí Apple lže? Tak máte nejspíš pravdu 

Není zcela ojedinělá situace, kdy Počasí Apple ukazuje množství srážek, které pak ve finále nespadne. Nyní se to se sněhovými bouřemi v USA jen potvrzuje. Proč se ale předpověď tak mýlí?
Hlavní rozdíl mezi profesionálním meteorologem a algoritmem Applu spočívá v interpretaci dat. Meteorologové analyzují více modelů současně, porovnávají je s historickými daty a čekají s finální předpovědí až na dobu těsně před událostí. Apple Počasí naproti tomu přebírá syrová data z modelů a prezentuje je jako hotový fakt, často bez nezbytného kontextu. Takže klidně řekne, že napadne i 80 centimetrů sněhu a nemá s tím větší problém.
Aplikace se navíc nebojí zobrazit konkrétní sněhové úhrny až na 10 dní dopředu. Meteorologická obec se však shoduje, že modely v takto dlouhém časovém horizontu postrádají potřebnou přesnost. Výsledkem jsou pak ony divoké predikce na sociálních sítích, které neodpovídají realitě. Je to mu tak i v našem případě. Příští týden mělo být v Česku – 20 stupňů, ve finále bude jen na nule.
Mnoho aplikací na počasí, a to včetně té od Applu, zobrazuje výsledky pouze z jednoho konkrétního předpovědního modelu namísto nějaké syntézy více zdrojů. Přestože Apple uvádí spolupráci s institucemi jako NOAA či The Weather Channel, výsledná data v aplikaci často postrádají nuance, které by zohlednily jiné alternativy vývoje počasí.
I když je aplikace Počasí poměrně pěkná a docela komplexní, ani akvizice DarkSky tak zatím nezajišťuje přesnost dat, kterou nám předkládá. Primárně bychom ji tedy měli brát jen jako rychlý přehled, a to pouze na dobu spíše blízkého než nějak vzdáleného horizontu.