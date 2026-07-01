ČHMÚ má nový systém výstrah počasí. Varování budou odteď mnohem chytřejší

Pokud pravidelně sledujete výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu, od 1. července si můžete všimnout poměrně zásadní změny. ČHMÚ totiž spustil inovovaný výstražný systém, který má lidem mnohem lépe napovědět, jaké problémy může počasí skutečně způsobit. Už tedy nepůjde jen o to, zda teplota překročí určitou hranici nebo kolik naprší. Nově budou meteorologové více zohledňovat i reálné dopady počasí na běžný život.
Dosavadní systém vycházel především z pevně stanovených meteorologických hodnot. Nový přístup je ale výrazně praktičtější. Meteorologové budou při vydávání výstrah přihlížet například k nasycenosti půdy při očekávaných deštích, načasování sněžení či námrazy do ranní dopravní špičky nebo dalším okolnostem, které mohou situaci výrazně zhoršit. Cílem je, aby výstrahy lépe odpovídaly tomu, co lidi skutečně čeká, a byly srozumitelnější nejen pro veřejnost, ale i pro složky krizového řízení.
Stejná teplota, jiné riziko
Největší změna se týká výstrah před vysokými a nízkými teplotami. Zatímco dříve hrála hlavní roli samotná naměřená teplota vzduchu, nově se bude hodnotit takzvaný tepelný diskomfort člověka. ČHMÚ začne využívat mezinárodní index UTCI, který kromě teploty zohledňuje také vlhkost vzduchu, sílu větru nebo intenzitu slunečního záření. Právě proto může nově stejných 31 °C znamenat podle podmínek žlutou, oranžovou, ale v krajních případech dokonce i červenou výstrahu.
Nový systém zároveň rozlišuje, zda vysoké či nízké teploty představují větší riziko pro zdraví lidí, nebo spíše pro infrastrukturu a hospodářství. Jde o součást zavádění systému Heat Health Warning System, který má pomoci lépe chránit především seniory, malé děti a další citlivé skupiny obyvatel během vln veder nebo silných mrazů.
Dobrou zprávou je, že samotné barevné označení výstrah zůstává stejné. Nadále se tak budete setkávat se žlutou, oranžovou a červenou úrovní nebezpečí. Mění se ale způsob, jakým se k nim meteorologové dostanou. Nový systém by měl díky tomu lépe odrážet skutečnou nebezpečnost situace a nabídnout přesnější informace o tom, co počasí může způsobit.