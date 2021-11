Apple TV+ ani dva roky po svém uvedení netáhne, Disney+ je naopak hit

Od spuštění streamovací služby Apple TV+ sice uplynuly již více než dva roky, oblibě mezi jablíčkáři se však stále netěší. Vyplývá to alespoň z dat analytické společnosti JustWatch, dle kterých drží v současnosti titěrný 4% podíl na trhu se streamovacími službami, což jen o jediné procento víc než jaký podíl měla služba v předešlém čtvrtletí.

Suverénním vládcem streamovacích služeb je Netflix s podílem 30 %, druhé místo pak drží 20% Amazon Prime VIdeo a třetí místo pak HBO Max (Go). Velmi zajímavě se nicméně začíná profilovat i Disney+, které je nejrychleji rostoucí streamovací službou za poslední dva roky. Vzhledem ke skvělému obsahu, který je ve službě dostupný, se nicméně této skutečnosti vlastně ani nelze divit. Další strmý růst se dá navíc očekávat poté, co Disney+ odstartuje v dalších zemích světa včetně České republiky. Stát by se tak mělo již v nadcházejícím roce.

Applu není samozřejmě jeho paběrkování na trhu se streamovacími službami lhostejné a podle dostupných informací má s touto situací začít bojovat již od příštího roku. Pro svou službu má mít totiž dle dostupných informací připraveno extrémní množství obsahu, který do ní bude přidávat ve velké míře každý týden. Díky tomu by se tak měla stát divácky atraktivnější a snad tedy díky tomu získá i větší podíl na trhu.