Na iOS míří mobilní port kreativní skákačky Where’s Samantha

Jen asi málokdo si někdy přál ve hře hrát za obyčejný kus látky. A přesto se právě ve hře Where’s Samantha v roli jedné takové ocitnete. Můžete ale vzít jed na to, že není úplně obyčejná. Jmenuje se totiž George a je na důležité misi, najít svou partnerku, kterou od něj odvál vítr. To je ve zkratce zápletka původně již před půl rokem vydané hry, která se nyní konečně chystá i na mobilní zařízení s iOS. Hledání Samanthy si již od kritiků odneslo spoustu pozitivních hodnocení na počítačích a Nintendo Switch, půjde tak o další kvalitní kousek do kolekce mobilních portu. Jak bude George hledat svou osudovou lásku v ručně kreslené světě látek, se můžete podívat v ukázce, kterou vývojáři z Respect Studios uvolnili u příležitosti představení mobilní verze.

Hlavní náplní hry bude řešení hádanek v herním prostředí. Hratelnost při tom bude nejvíce připomínat například podobně koncipovaný Thomas Was Alone. Na rozdíl od něj ovšem Where’s Samantha hýří barvami a kreativně vykonstruovaným prostředím. Při vašem putování vás k tomu bude provázet hlas známého umělce Rufuse Hounda. Vývojáři se zatím nepodělili o konkrétní datum vydání, hry bychom se ale na App Storu měli dočkat poměrně brzy. Where’s Samantha si budete moci po vydání stáhnout zcela zdarma s tím, že ve hře bude přístupných několik prvních úrovni. Pokud se vám budou líbit, budete si moci zbytek hry dokoupit za jednorázový pátek v aplikaci, který vás přijde přibližně na sto korun.