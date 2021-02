Do Apple Arcade dorazila hádanková hra se světlem Lumen

Do herního předplatného Apple Arcade zamířila na konci minulého týdne další novinka. Tentokrát jde o originální hádankovou hru Lumen, ve které budete hádanky řešit pomocí odrážení světelných paprsků. A k čemu to všechno vlastně bude? Vývojáři Lykkegaard Europe Limited zasazují hratelnost do rámce tajemného příběhu o dávno zesnulé vynálezkyni. Ta po sobě na jedné staré půdě zanechala tajemnou skříňku, která skrývá tajemství o jejích vynálezích. Olivia McLumen, jak se geniální žena jmenovala, však nevěřila tradičním zaznamenávacícm metodám a své záhady zaznamenala na zcela nové médium své doby, celuloidový film. Vámi naváděné světlo tak má za úkol osvětlit tyto záhadné skutečnosti.

K navádění samotných fotonů budete využívat poměrně klasických prostředků – zrcadel, čoček a spustitelných světel. Vývojáři tvrdí, že hlavní mechanika hry je snadná na pochopení, ale obtížně se dopracujete k jejímu plnému zvládnutí. K tomu však budete mít plno příležitostí, Lumen vám totiž nabídne zábavu na dlouhé hodiny ve stovkách úrovní, které si pro vás hra připravila. Lykkegaard již mají zkušenosti s tvorbou poměrně netradičních her. V Apple Arcade si od nich můžete vyzkoušet meditativní vybravovací záležitost Tint. Za doprovodu atmosférické hudby a v útrobách mechanické skříňky můžete tajemství vynálezkyně McLumen řešit již nyní. Hra je dostupná zdarma jako součást předplatného Apple Arcade.