Doporučeno Applem: Wordfreud aneb zábavná hra se slovy

Jednou z vlastností iOS / iPadOS App Storu je nabídka aplikací, které Apple uživatelům doporučuje k vyzkoušení. Některé z těchto navrhovaných aplikací často vypadají velice zajímavě, proto jsme se rozhodli, že některou z nich čas od času vyzkoušíme. Tentokrát padla volba na hru s písmeny a slovy jménem Wordfreud.

Vzhled

Po prvním spuštění aplikace se vám zobrazí úvodní stránka s možnostmi přihlášení a registrace – Wordfreud podporuje přihlášení prostřednictvím funkce Sign in with Apple. Poté, co se přihlásíte / zaregistrujete a buďto povolíte nebo zakážete notifikace, se dostanete na hlavní stránku. V její horní části najdete tlačítko pro přechod do nastavení, zahájení nové hry nebo zobrazení statistik. Před zahájením hry se vám zobrazí nabídka s výběrem protihráče – my jsme si pro účely vyzkoušení hry vybrali náhodného protivníka.

Funkce

Hru můžete hrát v několika různých jazycích včetně angličtiny, čeština ale (zatím?) bohužel není k dispozici. Na výběr máte ze dvou různých druhů uspořádání hrací desky. Kameny s písmeny přemisťujete na desku jednoduchým přetažením, na desce najdete také políčka, díky kterým si můžete zvýšit počet bodů. V průběhu hry můžete využít takzvaný pass (vynechání tahu), zamíchání písmeny a další kroky. Ve spodní části obrazovky se vám zobrazuje průběh skóre, v pravém horním rohu pak můžete využít funkci chatu s protihráčem. Herní plochu si můžete libovolně zmenšovat a zvětšovat. Protihráče si můžete přidávat do seznamu přátel, hru můžete samozřejmě kdykoliv opustit.

Závěrem

Hře jako takové nelze nic vytknout – je rychlá, svižná, zábavná. Problémem jsou reklamy, které se čas od času zobrazí v nepřeskočitelné podobě na displeji a nepříjemně vyrušují ze hry. Odstranění reklam vás jednorázově vyjde na 129 korun, součástí prémiové verze je také přístup ke statistikám.