Doporučeno Applem: Soundscapes – Listen to Nature aneb zvuky přírody do kapsy

Jednou z vlastností iOS / iPadOS App Storu je nabídka aplikací, které Apple uživatelům doporučuje k vyzkoušení. Některé z těchto navrhovaných aplikací často vypadají velice zajímavě, proto jsme se rozhodli, že některou z nich čas od času vyzkoušíme. Tentokrát padla volba na aplikaci Soundscapes – Listen to Nature. Co na ni říkáme?

Vzhled

Aplikace Soundscapes – Listen to Nature vás ihned po svém spuštění nasměruje na hlavní obrazovku. V její spodní části naleznete tlačítka pro přechod do knihovny, k seznamu playlistů, náladám, vyhledávání a nastavení. Na ploše hlavní obrazovky aplikace pak najdete panel s návrhy k poslechu, seznam naposledy přidaných zvukových efektů, přehled tvůrců, seznam kategorií a nakonec náhodný výběr zvukových scén.

Funkce

Soundscapes – Listen to Nature nabízí opravdu obsáhlou knihovnu zvukových motivů pro různé příležitosti a s různou tematikou. Mají sloužit především k relaxaci, uvolnění, nebo třeba lepší soustředění či usínání. Zvuková schémata jsou rozdělena do řady kategorií – déšť, les, úsvit, ale třeba také jaro, podzim, nebo hmyz. Z jednotlivých skladeb si můžete sestavovat vlastní playlisty, ukládat do oblíbených nebo stahovat pro offline poslech – některé funkce jsou ale k dispozici pouze v prémiové verzi (1020 korun ročně s měsíční bezplatnou zkušební dobou nebo 129 korun měsíčně s týdenní bezplatnou zkušební dobou). U každé ze skladeb najdete podrobné informace o tom, kde byly zvuky pořízeny, a údaje o dané lokaci i o tvůrci. Skladby můžete v průběhu přehrávání libovolně posouvat vpřed a zpět, nastavit časovač spánku nebo aktivovat přehrávání přes AirPlay.

Závěrem

Aplikace Soundscapes – Listen to Nature je bezpochyby skvělá. Nahrávky jsou velmi kvalitní, a jejich nabídka je – stejně jako nabídka různých funkcí – opravdu bohatá. Problém ale nastává ve chvíli, kdy byste chtěli využívat pouze její bezplatnou základní verzi. V té totiž sice nabídka skladeb neomezená, délka přehrávání je ale omezená na pouhých šedesát sekund, po kterých musíte přehrávání opět ručně obnovit. Pokud tedy chcete relaxovat při zvucích přírody, jistě najdete v App Storu řadu bezplatných nebo výrazně levnějších aplikací, případně můžete prohledat YouTube či Spotify.