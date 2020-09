Doporučeno Applem: MesiterTask pro iPadOS aneb Úkoly a projekty pod kontrolou

Jednou z vlastností iOS / iPadOS App Storu je nabídka aplikací, které Apple uživatelům doporučuje k vyzkoušení. Některé z těchto navrhovaných aplikací často vypadají velice zajímavě, proto jsme se rozhodli, že některou z nich čas od času vyzkoušíme. Tentokrát padla volba na aplikaci MeisterTask pro produktivitu a správu úkolů. Co na ni říkáme?

Vzhled

Po spuštění MeisterTask vás podobně jako u řady jiných podobných aplikací uvítá série úvodních obrazovek, na kterých se můžete ve stručnosti seznámit se základními funkcemi a účelem aplikace. Poté vás čeká zvolení způsobu, jakým chcete aplikaci používat – domácí a osobní využití, používání v rámci malé či velké firmy, nebo třeba v oblasti vzdělávání. K registraci můžete využít buďto svůj Google účet, nebo funkce Sign in with Apple. Po registraci se budete muset rozhodnout, zda se chcete upsat k využívání prémiových služeb s předplatným (259 korun měsíčně s týdenní bezplatnou zkušební lhůtou). Obrazovku s nabídkou předplatného můžete vypnout a kdykoliv se k volbě opět vrátit. Aplikace vás v případě zájmu srozumitelně provede prostředím, a můžete si v krátkosti osvojit základy jejího používání. Zpočátku vám prostředí MeisterTask může připadat mírně komplikované, rychle si na něj ale zvyknete. Na levé straně obrazovky se nachází panel pro přidávání a správu projektů, vpravo nahoře najdete ikonky pro správu vašeho profilu, přidání nového projektu, vyhledávání, seznam úkolů a zobrazení grafu s časem, který jste strávili plněním jednotlivých úloh.

Funkce

Velmi zjednodušeně by se dalo říci, že MeisterTask bude vaším všestranným asistentem, díky kterému vám neunikne jediný úkol, a který se postará o to, abyste vždy měli přehled o čase, stráveném prací na jednotlivých úlohách a projektech. K jednotlivým projektům můžete přidávat podrobné úkoly a v průběhu práce je přesouvat do kategorie hotových úloh nebo těch, na kterých se právě v danou chvíli pracuje. Jednotlivé položky lze přišpendlit, získat o nich podrobné informace a dále je upravovat. Vzhled prostředí, úloh a dalších položek si v aplikaci můžete přizpůsobit plně podle sebe, MeisterTask si rozumí i se Siri, můžete si nastavit také notifikace. K jednotlivým úkolům lze přidávat přílohy a spolupracovat na nich s ostatními uživateli.

Závěrem

V průběhu zkoušení nevykazovala aplikace MeisterTask žádné chyby. Nabízí přesně to, co slibuje – tvorbu projektů, tvorbu a správu úkolů. Výhodou je možnost nastavení, pro jaké účely chcete MesiterTask využívat, takže nehrozí, že byste museli platit za funkce, které nakonec nepoužijete. Aplikace je v základní verzi (plně postačující pro osobní použití) zdarma. Verze Pro vás vyjde na 259 korun měsíčně nebo 2550 korun ročně a nabízí neomezenou integraci, možnost vytvoření agendy, přidávání příloh do velikost až 200MB nebo třeba vyšší počet seznamu úkolů.