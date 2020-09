Stahujte zdarma: Epic rozdává pro PC hry Railway Empire a Where The Water Tastes Like Wine, druhou pak i pro Mac

Jak je tomu již zvykem, herní gigant Epic Games nám každý týden rozdává zdarma pár zajímavých titulů. Ačkoliv aktuálně probíhá soudní spor mezi Applem a zmiňovanou společností Epic Games, na který už dokonce žalobou zareagoval i samotný Apple, stále se můžeme radovat z nově zpřístupněných her. Dnešním dnem si můžete zcela zdarma stáhnout tituly jako Railway Empire a Where The Water Tastes Like Wine

Railway Empire

Hra Railway Empire potěší především všechny milovníky železnice a vlakové dopravy. Ocitnete se totiž v roli správce samotných železnic a vaším úkolem bude, abyste vybudovali prvotřídní infrastrukturu, nakoupili luxusní vlaky a dokázali samotným cestujícím poskytnout co možná nejlepší komfort. To ale samozřejmě není všechno. Zároveň budete muset spravovat železniční budovy, stavět různé atrakce a ostatní. Bohužel to nebude jen tak. Vaším primárním cílem je si u samotných cestujících vybudovat přízeň a být tak nejoblíbenějším přepravcem. Z tohoto důvodu budete muset sledovat obecný vývoj železničního světa a být vždy o krok napřed oproti konkurenčním společnostem. Vše se přitom začíná odehrávat až v roce 1830. Vaše firma každopádně nemůže fungovat bez řádných zaměstnanců, na čemž opět utratíte spoustu peněz. Zvládnete to? Hra je dostupná pro operační systém Windows a pyšní se poměrně nenáročnými systémovými požadavky. Stačit vám bude procesor Intel Core i5 750 s frekvencí 2,6 GHz nebo AMD Phenom II X4 s frekvencí 3,2 GHz, 4 GB operační paměti RAM, grafická karta Nvidia GeForce GTX460 nebo AMD Radeon HD5870 s pamětí 1024 MB, DirectX verze 11 a 7 GB volného místa na disku.

Where The Water Tastes Like Wine

Jestliže se pro změnu považujete za milovníka RPG her, které nabízejí prvotřídní, dobrodružný a bohatý příběh, tak by vás mohl zaujmout titul Where The Water Tastes Like Wine. Celá hra se točí okolo cestování vaší postavy a o vyprávění epických příběhů. Z pozice hráče budete vandrovat po území Spojených států amerických v období světové hospodářské krize, tedy na přelomu dvacátých a třicátých let minulého století. Na vašich výpravách přitom narazíte na řadu postav a podobných, kdy vaším hlavním úkolem je sbírat ty nejrůznější příběhy. Když nasbírané příběhy navíc převyprávíte dál, odemkne se vám řada dalších možností. Za zmínku také rozhodně stojí povedeně ilustrovaná grafika, která kombinuje 3D a 2D světy dohromady. Hra je k dispozici pro Windows i Mac. V případě systému od Microsoftu vám postačí procesor Intel Core 2 Duo nebo AMD Athlon 64 X2, 1 GB operační paměti RAM, grafická karta Nvidia GeForce 8500 GT nebo AMD Radeon HD 4350 s pamětí 512 MB a alespoň 6 GB volného místa na disku. U jablečných počítačů hra vyžaduje alespoň operační systém macOS 10.8, procesor Intel Core 2 Duo, 1 GB operační paměti RAM, grafickou kartu AMD Radeon HD 5750 nebo Nvidia GT 450 a opět 6 GB volného místa.