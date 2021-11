Harry Potter: Wizards Unite hlásí po dvou letech konec

Studio Niantic vypustilo před pěti lety do světa dodnes extrémně populární Pokémon Go. Stejnou formuli, ve které mísí rozšířenou realitou se známou popkulturní značku, se vývojáři pokusili replikovat při vývoji Harry Potter: Wizards Unite, jenž do reálného světa dosadil kulisy a postavy z příběhů o brýlatém čarodějovi. Oproti obrovským ziskům svého slavnějšího předchůdce ale Wizards Unite generovalo mnohem skromnější čísla. Během prvního měsíce po vydání přineslo studiu dvanáct milionů dolarů, do konce roku 2019 se ale zisky hry pohybovaly už ve zlomcích tohoto čísla. Proto je i trochu překvapivé, že hra přežívala dál. To se ale nyní měn, Niantic oznámil, že Harry Potter: Wizards Unite si už po příštím lednu nezahrajeme.

Servery hry se vypnou přesně 31. ledna 2022, přičemž z App Storu bude hra smazána již 6. prosince. Pokud si ji tak ještě chcete vyzkoušet, určitě neváhejte. Přestože se totiž blíží její konec, vývojáři hodlají uzavřít příběh, který na začátku započali. Čeká vás tedy ještě takřka čtvrt roků nových herních událostí a bonusů, které vám umožňují rychleji zvyšovat úroveň a sbírat předměty. Niantic poté definitivně nad hrou zlomí hůl a bude se soustředit na své další projekty, například nintenďácký Pikmin Bloom, jež bude nepřekvapivě znovu využívat rozšířené reality, tentokrát v hlavní roli se známými roztomilý příšerkami.