Na iPhony dorazila nová verze fenomenální závodní hry GRID, je zcela zdarma

GRID Autosport od studia Feral Interactive se nepochybně řadí mezi vůbec to nejlepší, co můžete v žánru závodních her na iOS sehnat. Jde o extrémně dobře provedený port známé herní značky na mobilní zařízení. Velkou překážkou ale u hry zůstává její relativně vysoká cena. Za plnou verzi si nyní vydavatelé účtují 249 korun. Zřejmě i proto se vývojáři rozhodli zvídavým závodníkům nabídnout i možnost si hru bez závazků vyzkoušet v nové edici GRID Autosport Custom Edition. Nejde přitom jen o nějaké glorifikované demo. V Custom Edition totiž kromě několika tratí k vyzkoušení dostanete i možnost si kompletní závodnickou zkušenost poskládat dle vlastního přání.

Bezplatná edice GRIDu vám dovolí vyzkoušet si bez jakýchkoliv časových omezení tři plnohodnotné okruhy. Pokud se vám pak hra zalíbí, můžete začít dokupovat jednotlivé balíčky s doplňkovými auty a tratěmi. Celý seznam balíčků, jejich obsah a cenu můžete vidět na oficiálních stránkách Feral Interactive. Je nutné dodat, že si nemusíte všechny balíčky koupit jednotlivě. Pokud se vám hra opravdu zalíbí a budete chtít vlastnit veškerý dostupný obsah, nabídne vám slevu na nákup zbytku aut a tratí. Zkompletovaná Custom Edition se pak v ničem neliší od základní hry, Můžete tak počítat se stejnou vysokou frekvencí aktualizací a neutuchající podpory ze strany vývojářů. GRID Autosport si můžete zdarma vyzkoušet stažením aplikace z App Storu.