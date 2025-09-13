Zavřít reklamu

Oslavte s GRID jeho 5. výročí fantastickými slevami na originální dekorace (nejen) z rozebraných iPhonů

Komerční sdělení:  Pokud jste fanoušky technologií tělem i duší, kromě nového smartphonu v kapse, smartwatch na zápěstí či tabletu nebo notebooku na stole by vám rozhodně neměla chybět doma, v kanceláři nebo vlastně kdekoliv jinde nějaká ta technologická dekorace. Právě ta totiž jednak pohladí vaši technologickou duši a jednak dá všem ve vašem okolí vědět, s kým že mají tu čest. Kde ale takovou dekoraci sehnat? Přeci v nabídce GRID! Tito šikulové totiž již řadu let ručně vyrábí (nejen) z použité staré elektroniky vkusné obrazy tím, že ji rozeberou do posledního šroubku a následně komponenty vyskládají na papír s popisky toho, co je jaký díl zač. Vyloženě o levnou záležitost se sice standardně nejedná, nicméně nyní oslavuje GRID své 5. výročí vzniku, v rámci čehož nabízí parádní slevy na spousty svých výrobků.

Konkrétně lze ve slevě sehnat: 

To ale není zdaleka vše! Díky slevovému kódu GRID5 totiž ušetříte na veškerých dalších produktech z dílny GRID 20 %, tedy samozřejmě vyjma již zlevněných kousků, potažmo dalších speciálních akcí. Akce bude platit konkrétně od 11. do 17. září.

Nabídku GRID naleznete zde

Grid iPhone 4s frame

