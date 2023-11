GRID spustil Black Friday! Krásné obrazy (nejen) z rozebraných iPhonů zlevnily až o polovinu

Pokud jste alespoň takovými technologickými fanoušky jako já, mám pro vás tip na akci, kterou byste si rozhodně neměli nechat ujít, protože ani já jsem v minulosti neodolal. Když jsem totiž zhruba před rokem finišoval s dokončením mého pracovního koutu a sháněl jsem do něj vhodné dekorace, které se mi neokoukají a zároveň pro mě budou do jisté míry symbolické, narazil jsem na šikovné kutily z firmy GRID, která se zaměřuje na skládání obrazů z rozebrané elektroniky, zejména pak Apple produktů. A jelikož tyto obrazy vypadají na zdi naprosto úchvatně a nyní je lze sehnat díky Black Friday za super cenu (což se teď před Vánoci určitě hodí), byl by hřích vás o nich opět po nějakém čase neinformovat.

Obrazy z dílny GRID jsou všechny vytvářené ručně a to s důrazem na co nejvyšší preciznost a detail. Produkty, které jsou pro tyto účely rozebrány, nejsou nikterak viditelně poškozené a díky rozložení na jednotlivé komponenty si o nich můžete udělat naprosto perfektní „vnitřní“ představu. Ostatně, právě o to GRIDu jde – u jednotlivých komponentů jsou totiž popisky, které vás informují o tom, co vlastně jaký díl je. Obecně se pak dá říci, že jsou obrazy skládány tak, aby působily co možná nejminimalističtěji a díky tomu se tedy krásně hodily do každého moderního interiéru. Určitým háčkem jsou sice ceny, nicméně ty jsou nyní díky Black Friday u nezlevněných produktů nižší o 15 % po zadán slevového kódu BF15. Řadu produktů pak Grid zlevnil rovnou sám, přičemž za zmínku stojí například obraz z iPhonu 4S za 99 dolarů, obraz z Game Boye za 169 dolarů či set obrazů z iPhonu 4, 5, 6 299 dolarů.U všech produktů je navíc nyní k dispozici doprava zdarma. Pokud si tedy chcete udělat radost a jste technologickými nadšenci, lepší dekoraci na stěnu či do poličky asi nenajdete.

