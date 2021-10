Do Apple Arcade přichází vybroušená klasika Crossy Road

Do služby herního předplatného Apple Arcade poslední dobou nepřibývají pouze úplné novinky. V uplynulých měsících jsme si měli možnost na platformě zahrát resuscitované hry typu LEGO Star Wars Battles a Castlevania: Grimoire of Souls, nebo již starší tituly, jež dostaly v Arcade ještě jednu šanci zazářit. Právě do druhé kategorie se řadí i nejnovější přídavek, Crossy Road+ od vývojářů ze studia Hipster Whale. Původní verze hry vyšla na iOS již v roce 2014, aplikace s pluskem v názvu však nabídne tu nejúplnější zkušenost, která vás nebude otravovat prosbami o nákupy v aplikaci. Hra je milostným dopisem kultovnímu Froggerovi. S různými zvířátky tak budete přeskakovat různé rušné komunikace. Hru si můžete v rámci předplatného vyzvednout na App Storu.

Kromě jedné herní novinky si Apple Arcade připravilo tento týden i řadu updatů pro ostatní nabízené hry. Jen několik týdnů po vydání se můžete v originálním logickém rychlíku Zookeeper World těšit na padesát nových úrovní a podporu bezdrátových ovladačů. Velké aktualizace si připravil i Oregon Trail, který představuje zcela novou výpravu do Kalifornie, a pohodové Cozy Grove, v němž si užijete sychravý podzim za pomocí nových kosmetických doplňků a hlavně roztomilých koček. Pokud si chcete některou ze zmíněných her zahrát, ale nemáte předplatné Apple Arcade, můžete si ho vyzkoušet na měsíc zdarma.