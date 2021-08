Konami oživuje zrušenou Castlevanii jako hru na Apple Arcade

Castlevania jplatí v herním průmyslu za legendární jméno. Hře z roku 1986 se dostalo takového věhlasu, až po ní byl pojmenovaný celý herní žánr. A i když žánr takzvaných „metroidvanií“ vděčí svému názvu i podobně koncipovaným střílečkám od Nintenda, na Castlevanii mají dobré vzpomínky kromě hráčů stále i herní vývojáři, jež chrlí ze svých studií jednu poctu za druhou. Za všechny jmenujme například geniálně podivné Bloodstained. Na téhle nostalgii chtělo kapitalizovat studio Konami, které už v roce 2018 oznámilo nový přírůstek do klasické série – mobilní Castlevania: Grimoire of Souls. Mělo jít o takové best of album celé série. Ve hře se mělo objevit množství již známých protagonistů, bossů a prostředí – mělo.

Minulé léto se totiž Konami vzhledem k reakcím hráčů a kritiků, kteří měli možnost si vyzkoušet ranou verzi hry, rozhodlo, že vývoj projektu zastaví. Grimoire of Souls totiž trpěl nemocí mnoha dnešních mobilních her – byl free to play. Bezplatná Castlevania pak využívala všech možných způsobů, jak z hráčů vylákat co nejvíc peněz. Hrou prorůstaly predátorské systémy a samotná hratelnost a úcta k odkazu série tím pádem upadaly do pozadí. Grimoire of Souls však, zdá se, neřekl poslední slovo.

Hra se z ničeho nic objevila v nabídce nadcházejících her na Apple Arcade. To, že se poslední dobou na službě objevuje víc her, než kdy dřív, není úplně překvapivé. Že ale půjde zrovna o projekt, který už měl svůj náhrobek na hřbitově neúspěšných herních projektů, bychom nečekali. Podoba, v nichž se Castlevania: Grimoire of Souls, dočkala zrušení jde navíc proti všemu, co dělá z her na Arcade tak skvělou nabídku – neobsahují nákupy v aplikace a žádné jiné podobné systémy známé z free to play her. Jsme tedy zvědaví, v jaké podobě se nakonec výběr toho nejlepšího z dlouhá léta běžící série na iPhonech představí. Jak se těšíte na oživenou Castlevanii vy? A myslíte, že projektu pomůže popularita seriálu na Netflixu? Podělte se s námi o svůj názor v diskuzi pod článkem.