Na iPhony míří herní pocta klasické Castlevanii

Na iPhony míří Bloodstained: Ritual of the Night, hra, která po letech přivedla hráčům do žil pořádnou dávku klasické Castlevanie. Po vydání na velkých platformách mobilní port nenabídne zjednodušenou verzi hry, naopak. Mobilní verze totiž hru mnoha způsoby vylepšuje a přizpůsobuje patřičně ke hraní na dotykových obrazovkách. Vývojáři z Artplay měli od původního vydání v minulém roce hodně času ke zlešpování jednotlivých herních mechanik a tak v mobilním portu přepracovali systémy vylepšování postavy a přidali zcela nový systém achievementů. Ovládání se má přizpůsobit pomocí nových příkazů k útokům a přidání zkratkového tlačítka, které dovolí hráčům rychle měnit zbraně a vybavení.

Stejně jako v původní hře tak i mobilní Bloodstained: Ritual of the Night nabídne na iPhonech obrovské množství různých příšerek k pobití. Druhů nepřátel je přes 120, ty doplňuje 107 různých zbraní a 23 jejich možných vylepšení. Pomocí toho všeho se budete v roli Miriam pokoušet zničit paranormální síly, které zahltily tajemný anglický hrad v osmnáctém století. Hru měl pod svým dohldem Kodži Igaraši, který se před lety podílel na sérii Castlevania. tou se Bloodstained inspiruje takřka ve všem, od charakteristické atmosféry po soubojový systém a podivné nepřátele. Hra zatím nemá stanovené datum vydání, dle vývojářů se jí ale dočkáme již brzy. Součástí budou také všechny přídavky, které od vydání do základní hry dorazily.