Milovníci retra, jásejte! Castlevania Anniversary Collection je nyní zdarma

Pokud ještě nemáte program na nadcházející víkend a zároveň jste milovníky retro her, máme pro vás skvělou zprávu. Epic Games totiž rozdává retro chuťovku, která vás zabaví na dlouhé hodiny a kterou byste si právě proto měli určitě zahrát.

Castlevania Anniversary Collection je sbírka klasických her z legendární série Castlevania, kterou vydala společnost Konami. Tato kolekce zahrnuje osm titulů, které vyšly mezi lety 1986 a 1994, včetně ikonických her jako Castlevania, Castlevania II: Simon’s Quest a Castlevania III: Dracula’s Curse. Hráči se v nich ujímají role lovce upírů, který se snaží porazit slavného hraběte Drákulu a jeho monstra. Série se proslavila svou obtížností a temnou gotickou atmosférou, která byla v době vydání velmi inovativní.

Kolekce zahrnuje i tituly, které byly dříve dostupné pouze v Japonsku, což umožňuje fanouškům objevit nová dobrodružství. Grafika a hratelnost byly zachovány tak, aby co nejvíce odpovídaly původním hrám. Hráči si tak mohou vychutnat autentický retro zážitek na moderních platformách. Součástí je také digitální kniha, která přináší náhled do historie série a vývoje jednotlivých her. Castlevania Anniversary Collection je ideální volbou pro nostalgiky i nové hráče, kteří chtějí poznat kořeny této slavné série. Kolekce je dostupná na více platformách, včetně PC, PlayStation, Xbox a Nintendo Switch.

Pokud si tedy chcete tuto legendární retro hru užít, nyní se k ní dostanete zcela bezplatně. Ode dnešního dne až do příštího týdne – konkrétně pak čtvrtka 21. listopadu – ji totiž rozdává Epic Games Store zcela zdarma. Jak už má však (bohužel) ve zvyku, k dispozici je jen pro PC.

Castlevania Anniversary Collection