Apple Arcade ovládnou již brzy zvířátka

Červen bude v herní službě Apple Arcade ohledně nových velkých her poměrně poklidný. Je zde ovšem skvělá zpráva pro rodiče a předškoláky, kteří bezmezně milují animované hity jako je Bluey nebo Talking Tom.
Kde všude se oblíbená Bluey objeví
Od května až do července Apple Arcade doslova ovládne Bluey, hrdinka dětského seriálu oceněného cenou Emmy. Místo toho, aby dostala vlastní hru, převezme na omezenou dobu kontrolu nad pěticí titulů, které už se ve službě nacházejí.
Již od 21. května začne úřadovat napříč platformou. Objeví se v multiplayerové arkádě Crossy Road Castle i v odpočinkovém digitálním vyšívání stitch. Dále se tato australská psí rodinka podívá do logické skládačky se samolepkami puffies, ozvláštní padající ovocné puzzle Suika Game+ a interaktivní omalovánky Disney Coloring World+.
Čtyři nové hry dorazí začátkem června
Kromě zmíněných událostí plánuje Apple přidat čtyři úplně nové tituly, a to už 4. června. Prvním je My Talking Tom 2+, kde se děti starají o virtuálního kocoura. Mohou ho učit novým dovednostem, krmit ho, čistit nebo brát na záchod.
Pro starší hráče dorazí Mini Football Legends, což je zábavný fotbal ve stylu klasických arkád. Fanoušky budovatelských strategií zase zaujme hra Coffee Inc 2+, kde se snažíte vybudovat obrovské globální kávové impérium. Červnovou nabídku nakonec uzavře klasický FreeCell Solitaire: Card Game+.
Podle mě je velká škoda, že Apple Arcade v poslední době připomíná spíše odkladiště dětských hříček a recyklovaných karetních titulů. I když spojení s populárním seriálem Bluey zaručeně potěší unavené rodiče, pro náročnější dospělé hráče začíná tohle předplatné zkrátka ztrácet smysl.