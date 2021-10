Na starší chytré televize LG dorazila odlehčená aplikace Apple TV+

Milovníci originálních filmů a seriálů z dílny Applu se staršími chytrými televizemi od LG mají v posledních dnech důvod k radosti. Kalifornský gigant se totiž rozhodl na tyto TV uvolnit odlehčenou verzi své aplikace Apple TV+, která na nich umožní sledovat právě filmy a seriály z této platformy.

Aplikace, která se začala pozvolna rozšiřovat zejména v Evropě, je určena pro televize LG z let 2016 a 2017 s tím, že oproti klasické Apple TV+ je do značné míry omezená. Nenaleznete v ní totiž možnost nakupování či půjčování filmů na iTunes a ani záložku Watch Now, takže jediné, co lze přes aplikaci dělat, je skutečně sledovat obsah na streamovací službě Apple TV+, do které se přihlásíte přes své údaje k účtu u Applu. Ještě před pár měsíci by se sice dalo o přínosu podobné aplikace polemizovat, ale vzhledem k tomu, že je nyní na Apple TV+ více a více skutečně kvalitního obsahu její vydání pro starší televize, byť v osekaném formátu, určitě neurazí.