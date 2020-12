Recenze služby Sledování TV na iPhonu a Apple TV: Čím dál lepší ve všech směrech

Zatímco ještě před pár lety by nás zřejmě kvůli nižším rychlostem internetu ani ve snu nenapadlo, že budeme moci zcela běžně v budoucnu televizní vysílání právě přes internet sledovat, nyní se stává tato možnost běžným standardem. Jedním z hlavních udavačů trendů tohoto odvětví je v našich luzích a hájích služba Sledování TV, se kterou jste se ostatně již na našem magazínu mohli na začátku letošního roku setkat skrze detailní recenzi. Jelikož se však služba neustále zlepšuje, řekli jsme si, že by byla škoda se na její funkce ještě jednou nepodívat a zhodnotit je okem jablíčkáře. Jak tedy služba za posledních pár měsíců dospěla?

Jak již bylo zmíněno výše, služba Sledování TV je internetovou televizí nebo chcete-li IPTV, z čehož vyplývá, že k jejímu sledování potřebujete připojení k internetu. Nemusíte se však bát, že je k využívání potřeba internet s rychlostí vyšších desítek či snad stovek Mb/s. Osobně jsem službu testoval na domácí WiFi síti s rychlostí mezi 10 až 20 Mb/s (podle denní doby), přičemž s žádnými problémy při vysílání jsem se za x desítek hodin provozu nesetkal. Že totéž platí i při využití LTE, které je zpravidla výrazně rychlejší než mnou udávaná domácí WiFi, pak asi nemusím sáhodlouze vysvětlovat. Kromě nízké náročnosti na rychlost připojení mě pak velmi potěšilo i to, že při spuštění televize rychlost internetu doma prakticky neklesla a to ani v případě, že mi běžela na vícero zařízeních. Jasně, jednotky megabitů si vysílání ukousne, ale nejedná se v žádném případě o něco, co by vám například znemožnilo pohodlnou práci na internetu, za což jsem opravdu rád.

Velmi jednoduché zajištění přijmu vysílání bez nutnosti tahání kabelů ze střechy od antény k vysílači však není to jediné, co se mi na této IPTV skutečně líbí. Moc fajn je dle mého i to, že služba funguje bez nutnosti jakéhokoliv uzavírání smluv a podobných nesmyslů. Jediné, co je pro její využívání potřeba, je se zkrátka zaregistrovat, zaplatit si balíčky, o které máte zájem, a je po starostech.

Co se týče výše zmíněných balíčků, na výběr je celkem ze tří hlavních a spousty doplňkových. Základní balíček vychází na 199 Kč (po prvním měsíci za symbolickou 1 korunu) a nabízí 86 kanálů (nyní navíc ještě po celý prosinec Minimax a AMC, do konce prosince balíček Filmox spolu s filmotékou Filmbox OD a až do konce ledna 2021 Cartoon Network a Love Nature), 10 filmů z filmotéky služby, možnost 25 hodin nahrávek a 168 hodin zpětného přehrávání. Druhým balíčkem je Standard prodávaný za 399 Kč měsíčně. Ten obsahuje 127 kanálů, 30 filmů, možnost 50 hodin nahrávek a též 168 hodin zpětného přehrávání. Třetím a nejlepším balíčkem je Premium nabízející 163 kanálů, 176 filmů, možnost 128 hodin nahrávek a 168 hodin zpětného přehrávání. Mimochodem, valná většina kanálů z výše uvedených balíčků je v HD, což však v dnešní době asi příliš nepřekvapí. Fanoušky rádií pak u všech balíčků potěší nabídka 56 rozhlasových stanic.

Pokud by vás pak zajímaly doplňkové balíčky, sáhnout můžete třeba po sportovním, filmovém, HBO balíčku či balíčku pro dospělé. K dispozici je rovněž možnost namíchat si vlastní balíček ze sedmi prémiových kanálu skrze Mých 7 a mnoho dalšího. Zkrátka a dobře, na své si přijde opravdu každý. Kromě balíčků kanálů si pak můžete podobným způsobem přikoupit i rozšíření podpory na více Smart TV či set-top boxů, kdy ke standardním dvěma můžete za 89 korun za měsíc dokoupit třetí či za 159 korun za měsíc i čtvrtou.

Podporované platformy

Jak jste už asi z předešlého odstavce pochopili, službu lze využívat kromě smartphonů a tabletů i na set-top boxech Apple TV či skrze aplikace ve Smart TV – konkrétně od značek LG, Samsung, Panasoinc, Hisensee či v televizích s podporou Android TV. K dispozici je rovněž vysílání přes internetové prohlížeče Chrome, Safari, Mozilla Firefox či Edge. Co se pak týče mobilních aplikací, Sledování TV naleznete jak v App Store, tak v Google Play či App Gallery od Huawei. Nás ale bude dnes zajímat “jen” iPhone a Apple TV.

Aplikace pro iPhone (a iPad)

Aplikace pro iPhony a potažmo pro iPady se od jara z hlediska rozhraní přespříliš nezměnila. I nadále tedy vsází na hlavní menu ve spodní liště rozdělené celkem do pěti sekcí – konkrétně Domů, Kanály, Program, Nahrávky a Filmy, přičemž se nezměnila ani jejich funkčnost. To jinými slovy znamená, že vás první zmíněná sekce přesouvá na domovskou obrazovku obsahující jak rozkoukané pořady či oblíbené kanály, tak i doporučení na nejlepší blížící se filmy či seriály, potažmo žebříček nejsledovanějších pořadů posledních dní. Jelikož se blíží Vánoce, nechybí tu ani sekce pro vánoční pohádky, které již vesele na mnohých kanálech běží, díky čemuž si je můžete snadno zpětně či živě přehrávat bez jakéhokoliv zdlouhavého hledání.

Druhá v pořadí je sekce Kanály, ve které naleznete kompletní seznam vámi předplácených kanálů spolu s tím, co na nich právě běží. Vy si pak můžete samozřejmě jednotlivé kanály přímo odtud spouštět a sledovat. Pokud byste pak lačnili po ještě lepším přehledu ohledně vysílání, je tu pro vás třetí sekce s názvem Program, kde naleznete vše hezky seřazené podle časů s tím, že vy si zde můžete jednotlivé pořady zobrazit v detailu, zahájit jejich přehrávání či si u nich nastavit nahrávání, které se následně uloží do čtvrté sekce Nahrávky. Pátou sekcí jsou pak již výše zmíněné Filmy, ve kterých naleznete veškeré filmy z vámi předplacených balíčků, ale i filmy z balíčků vyšších, které je nutné po přehrávání odemknout právě koupí vyššího balíčku. Pokud by vás detaily o jednotlivých sekcích zajímaly více, můžete si o nich počíst v předešlé recenzi. Jejich funkčnost se totiž žádných zásadních změn nedočkala. Totéž pak platí i u možnosti streamování obsahu z aplikace, pro které lze využít jak AirPlay, tak Chromecast.

Opravdu velkého přepracování se naopak dočkal přehrávač. Ten totiž nyní neplní jen funkci “zobrazovače” obsahu, ale jste přes něj velmi jednoduše pomocí bočních “jezdců” schopni regulovat jas displeje i hlasitost vysílání, což šlo dříve jen přes nativní ovládací centrum iPhonu. Jasně, ani to nebylo nikterak obtížné, ale nynější řešení je zkrátka mnohem lepší – dokonce bych se nebál popravdě říci, že nejlepší, které jsem kdy viděl. Kdyby podobné řešení nasadilo například YouTube, vůbec bych se za to nezlobil, protože je skvělé. Tímto si mě tedy Sledování TV opravdu získalo.

Velmi kladně hodnotím i nasazení podpory titulků u podporovaných pořadů, což je věc, která se hodí nejen neslyšícím, ale také například ve chvílích, kdy si člověk nemůže dovolit poslouchat vysílání se zvukem. Titulky jsou v obraze umístěny tak, aby člověk nerušily, ale zároveň bylo jejich sledování příjemné, na čemž se podepisuje i barevné rozlišení jednotlivých frází postav v pořadech. Podpora je sice zatím k dispozici “jen” u 42 kanálů, jejich počet se nicméně stále rozšiřuje, díky čemuž bude tato vychytávka čím dál využitelnější. To už je ale ve výsledku i nyní. Osobně sice příliš velkým fanouškem titulků nejsem, ale uznávám, že zde se podařily vytvořit ve velkém stylu.

Při testování mě velmi potěšilo také to, že vývojáři Sledování TV nezapomněli ani na novinky z iOS 14 a do aplikace je implementovali. To jinými slovy znamená, že u ní nechybí podpora funkce Obraz v obraze, díky které si můžete přehrávat vysílání při využívání jiných aplikací, a dokonce ani podpora widgetů, které si lze umístit na plochu. Ty sice zatím nejsou nikterak propracované, jelikož umožňují de facto jen proklik na oblíbený televizní kanál, ale věřím, že se zde podaří tvůrcům vymyslet skutečně zajímavá využití jako například zobrazování programu v reálném čase a tak podobně. Mobilní aplikaci bych tedy za sebe hodnotil jako opravdu zdařilou

Aplikace pro Apple TV

Velmi příjemného vylepšení se dočkala i aplikace Sledování TV pro Apple TV. I její rozhraní sice zůstalo zachováno, dorazily do něj však prvky, které jeho využívání velmi příjemně zjednoduší. Asi nejvíce mě potěšily možnosti zobrazení seznamu kanálů potažením prstu po dotykové plošce ovladače k Apple TV doprava, zobrazení vylepšeného TV programu doleva a rozbalením detailů o přehrávaném pořadu včetně možnosti aktivace titulků či nahrávání pořadu potažením dolů. Je skvělé, že na ovladatelnost tvOS aplikace nahlíží její tvůrci “jablečnou optikou” a využívají k ní plný potenciál dotykové plošky ovladače, jelikož to se v žádném případě příliš často nevidí. Toto řešení se mně osobně velmi zamlouvá a je mi daleko příjemnější než zběsilé klikání na jednotlivá tlačítka na ovladači, což je styl, který svým způsobem možnosti Apple TV jako takové vcelku výrazně degraduje.

Jednoduchému a intuitivnímu ovládání šli tvůrci aplikace naproti i novinkou ve formě rychlého návratu do přehrávaného pořadu. Zatímco dříve byla tato věc poněkud komplikovaná, jelikož musela být řešena přes položku v horním menu aplikace, nyní stačí dvakrát stisknout tlačítko Menu na ovladači a vše je hotovo.

Co se týče podpory titulků, zde platí prakticky to, co jsem psal výše u aplikace pro iPhony. I na Apple TV jsou u pořadů a kanálů, které je podporují, zvládnuté velmi dobře a to jak umístěním na obrazovce, tak také změnami barev při vyměňování frází postav v dialogu. Možná by sice nebylo na škodu umožnit si s titulky trochu více pohrát a uzpůsobit si jejich pozici k obrazu svému, ale myslím, že tam, kde jsou, budou ve výsledku vyhovovat naprosté většině uživatelů a to i z hlediska jejich velikosti. Po nějakém větším přepracování této vychytávky ve formě přidání upravovacího rozhraní bych tedy asi osobně úplně nevolal.

Kdybych pak měl zhodnotit celkovou funkčnost aplikace, hodnotil bych velmi kladně. Její odezva je skvělá, prostředí se mi líbí a procházení mezi jednotlivými programy či sekcemi trvá také vždy jen nezbytně nutnou dobu, což je rozhodně fajn. Obecně bych pak Sledování TV pochválil za to, že se drží u všech svých aplikací jednoho jazyka jak u rozhraní, tak u designu jako takového, díky čemuž nemá uživatel pendlující mezi vícero zařízeními sebemenší problém s ovladatelností jednotlivých aplikací. To se sice může zdát na první pohled jako banalita, ale pokud máte například starší rodiče, vězte, že určitě ocení, když se po naučení s mobilní aplikací dokáží ve výsledku skvěle zorientovat i v aplikaci na iPadu nebo Apple TV, protože je to de facto “jedno brdo”.

Resumé

Sledování TV jsem velmi kladně hodnotil už na jaře a musím říci, že ani tentokrát nebude mé hodnocení jiné. Je totiž vidět, že od konce března, kdy jsem jí testoval, ušla pořádný kus cesty a ze skvělé služby se díky řadě vylepšení – byť drobných – stala ještě lepší a celkově dospělejší věcí. Pokud tedy máte stejně jako já rádi, když služba a potažmo aplikace využívá naplno potenciál daného zařízení a je vytvořena tak, aby bylo její ovládání naprosto intuitivní, zde budete spokojeni. Totéž si pak dovolím tvrdit i ohledně programové nabídky i ceny, jelikož obě tyto věci se mi zdají více než příznivé. Pokud tedy hledáte skutečně kvalitní IPTV a zároveň “jedete” na Apple produktech, myslím si, že se Sledování TV nespokojeni rozhodně nebudete – ba právě naopak.

