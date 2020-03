Recenze služby Sledování TV na Apple TV, iPhonu, iPadu, Macu a Apple Watch: Užijte si televizi (téměř) kdekoliv

Internetové televize se těší v posledních letech čím dál tím větší popularitě. Jak ale najít tu, která vám jakožto jablíčkářům nabídne nejvíce? Přesně tuto otázku jsme si položili i my. Odpovědí na ní by mohly být následující řádky, ve kterých jsme si vzali na paškál konkrétně službu Sledování TV. Ta se totiž chlubí možností aplikacemi na téměř všechny jablečné systémy, což rozhodně není u podobných služeb pravidlem. Jak tedy na člověka, který se obklopuje Apple hračkami a televizi sleduje jako naprosto průměrný divák, Sledování TV zapůsobilo?

Seznámení se se službou

Ještě, než se pustíme do hodnocení jednotlivých aplikací pro Sledování TV, celou službu si alespoň elementárně představíme. Jedná se o internetovou televizi nebo chcete-li IPTV, která tedy ke svému fungování potřebuje logicky internetové připojení. To je však v současnosti natolik běžné prakticky všude, že s jejím “chytáním” problém mít nebudete.

Dle mého názoru jsou internetové televize jednou z nejlepších možností, jak si televizní vysílání v současnosti vychutnat. Stačí k nim totiž vlastně jen průměrně rychlý internet (osobně jsem testovat na domácím internetu s rychlostí mezi 10 Mb/s až 20 Mb/s a na LTE s rychlostí zhruba 35 Mb/s) a máte vystaráno. Žádné vrtání a protahování kabelů přes celý dům, žádné hloupé vázání se smlouvami a vlastně ani žádná omezení z hlediska místa, ze kterého sledujete. Zkrátka a dobře – kdekoliv máte přístup k fajn internetu, tam si televizi užijete.

Základním stavebním kamenem je výběr vhodného hlavního balíčku.

K využívání IPTV Sledování TV se stačí zaregistrovat na stránkách sledovanitv.cz, na kterých si následně můžete vybrat přímo balíček programů, který se vám líbí. Nabídka balíčku je z mého pohledu opravdu široká – na výběr totiž máte hned ze tří hlavních balíčků a celé řady balíčků doplňkových. Co se týče hlavních balíčků, ty se mezi sebou liší jak cenou, tak počtem kanálů a potažmo dalšími možnostmi. Například v případě základního balíčku za 199 korun měsíčně budete mít k dispozici “jen” 74 televizních kanálu (v současné chvíli 91 jako „bonus“ kvůli pandemii koronaviru), ze kterých budete moci přes službu pořídit 25 hodin nahrávek a zpětně si je budete moci přehrát “jen” 50 hodin. V případě středního balíčku s názvem Standard už vypadá nabídka zajímavěji. Za 399 korun měsíčně dostanete nálož 121 televizních kanálů, přičemž si budete moci nahrát celých 50 hodin jejich vysílání a přehrávat si je budete moci zpětně až po dobu 168 hodin. Toto předplatné vám navíc dává přístup k celkem 18 filmům z filmotéky. Nejlepší a zároveň nejdražší balíček nese název Premium a nabízí 157 kanálů všeho druhu, možnost nahrát 120 hodin obsahu, zbětné přehrávání až po dobu 168 hodin a 18 filmů z filmotéky. Za ten si účtuje Sledování TV 799 korun měsíčně.

K hlavním balíčkům si lze samozřejmě dokupovat i balíčky doplňkové, které rozšíří vaše možnosti o sledování nového obsahu. Ty se mezi sebou liší jak cenou, tak samozřejmě programovým obsahem. Dokoupit takto můžete například balíček se sportovními programy, originální filmovou tvorbou z celého světa, HBO GO, FilmBox, ryze filmový balíček se šesti filmovými kanály, dále pak balíček Filmy zajišťující plný přístup do filmotéky Sledování TV a několik dalších. Dokoupit zde lze i další “slot” pro smart TV. Sledování TV totiž můžete v současnosti spárovat jen s určitým počtem smart TV (podle předplaceného balíčku).

Obsahová nabídka balíčků je více než velkorysá.

Osobně jsem měl pro účely testování zpřístupněn balíček Premium, který byl doplněn o doplňkový přístup do filmové kartotéky čítající 366 filmů. Na programovou nabídku jsem si tedy rozhodně stěžovat nemohl, protože jsem měl téměř vše, co je ve Sledování TV k dispozici. Nicméně když jsem procházel po obsahové stránce i levnější nižší balíčky, myslím, že i ty si najdou rozhodně spousty příznivců, jelikož jsou programově poskládány skutečně příjemně a z mého pohledu i dost komplexně. Jinými slovy – i balíček Základní dokáže uspokojit chutě prakticky všech diváků, byť od něj nedostanou “prémiové” programy.

Služba je dostupná na celé řadě platforem. Jelikož však čtete magazín zaměřený na společnost Apple, jiným platformám než těm z dílny Applu jsem se při testování nevěnoval. Sledování TV jsem tedy vyzkoušel konkrétně na iPhonu, iPadu, Apple TV, Macu (konkrétně MacBooku) a Apple Watch. Pojďme se tedy společně podívat na to, jak si na jednotlivých platformách služba vedla.

Testování

iPhone a iPad

Pro sledování služby Sledování TV na iPhonu či iPadu slouží stejnojmenná bezplatná aplikace, kterou lze stáhnout zcela standardně v App Store. Při jejím prvním spuštění se do ní stačí jednoduše přihlásit svými přístupovými údaji k účtu, který máte ve službě zaregistrovaný, a poté může veškerá zábava začít.

Aplikace pro iPhone a iPad jsou si veskrze velmi podobné a proto je budu hodnotit jako celek. Z hlediska grafického zpracování jsem s nimi velmi spokojený a po stránce ovladatelnosti zrovna tak. Aplikace jsou totiž opravdu velmi přehledné a vy tak nemáte šanci v nich jakkoliv “zabloudit”. Skvělé ovladatelnosti výrazně dopomáhá spodní lišta s kategoriemi Domů, Kanály, Program, Nahrávky a Filmy, která umožňuje rychlý přesun právě do těchto kategorií.

První zmíněná sekce vás přenese na jakousi úvodní stránku se vším možným obsahem, ze kterého si můžete snadno vybrat svého favorita. Super je, že obsah není jen vypsán slovně, ale u každého titulu je i náhledový obrázek, který vám “na první dobrou” vcelku fajn popíše, o čem asi daný titul bude. V sekci Kanály naleznete seznam televizních kanálů s právě vysílanými pořady, jejichž průběh je vyznačen na přehledné lince, díky které se můžete snadno rozhodnout, zda pro vás má smysl je sledovat “živě” od části, která zrovna běží v televizi, nebo si je rovnou přetočit na začátek a pustit si je hezky od první minuty. Další sekcí je Program, který – jak už název napovídá – umožňuje nahlédnout na vysílací program vámi předplacených stanic a popřípadě si v něm vybrat pořady, které vás zajímají a ty si pustit (samozřejmě, pokud již byly vysílány). Kromě možnosti zpětného přehrání máte i možnost si je nahrát, díky čemuž si je můžete přehrát i po uplynutí 168 hodin. Tyto záznamy se pak objevují v další sekci – tentokrát s názvem Nahrávky. Vše je samozřejmě velmi pěkně přehledné a funkční prakticky tak, jako kdybyste nesledovali záznam, ale zpětně si přehrávali nějaký pořad – funguje tu tedy třeba i přetáčení poklepem o pár vteřin dopředu či dozadu gestem a tak dále. Poslední sekcí ve spodní liště jsou pak Filmy, které jsou řazeny podle žánru, díky čemuž je hledání v nich skutečná hračka. Filmů má Sledování TV v kartotéce opravdu spousty a proto věřím, že si z nich vybere úplně každý. Nechybí tu totiž jak české komedie, tak americké akčňáky či animáky.

Prakticky celou aplikací prostupuje možnost vyhledávání obsahu skrze lupu. U toho se mi dost líbí, že nevyhledává jen pořady právě běžící či již uplynulé, ale i budoucí. Díky tomu si tak můžete s trochou nadsázky předchystat parádní playlist, jelikož vám žádný zajímavý kousek díky tomuto vyhledávání neunikne. Škoda jen, že není obecně vyhledávat trošku chytřejší a nesnaží se nabízet i tituly, které by s vyhledávaným slovem souvisely třeba jen okrajově (a dané slovo by nebylo ani v jejich názvu).

Velmi kladně hodnotím i možnost nastavení si kvality videa přes WiFi a mobilní data, které se provádí přímo v aplikaci. Pokud máte průměrně rychlou a hlavně stabilní WiFi, nemusíte se obávat nastavit kvalitu na Vysokou. Na tu mi bohatě stačila rychlost okolo 10 Mb/s s tím, že na kvalitu obrazu jsem si rozhodně nemohl stěžovat. Zlatý střed je nastavená kvalita standard, který nabízí stále velmi pěkný obraz a zároveň je na data ještě střídmější. Pokud pak máte s internetem vyloženě problémy, potěší vás možnost nastavit kvalitu na Úsporná. Obraz sice není zrovna špičkový (byť sledovat se rozhodně dá), nicméně stačí na něj internet o rychlosti zhruba 4 Mb/s, což mi přijde dost fajn – tím spíš, když WiFi, na které jsem tuto variantu testoval, se dá označit za leccos, jen ne za stabilní.

Možnosti kvality přehrávaného videa pak lze nastavit samozřejmě i u mobilních dat, přičemž zde se projevují primárně na jejich spotřebě. Jelikož žijeme v zemi operátorům zaslíbené, což dokazují “úžasné” ceny našich mobilních dat, naprostá většina z vás bude zřejmě pálit jen po úsporném režimu přehrávání. Ten se dle mého podařil provozovatelům vyladit skutečně parádně, jelikož za zhruba hodinové sledování televizního vysílání mě připravil jen o nižší desítky MB, což je zkrátka super. Další skutečně zajímavou vychytávkou je pak možnost propojení s cardboard a tedy i možnost sledovat vysílání skrze VR brýle. Ty však bohužel doma nemám a tudíž jsem nemohl tuto možnost otestovat. Co jsem ale otestovat mohl, byl AirPlay. Ten má v aplikaci plnou podporu a funguje opravdu spolehlivě. Pokud tedy máte televizi s podporou AirPlay či vlastníte Apple TV, streamování obsahu z telefonu či tabletu si užijete bez problému. V případě vlastnictví Apple TV bude nicméně naprostá většina z vás stejně sahat po tvOS aplikaci. Kromě AirPlay pak zvládá aplikace i Chromecast.

Kdybych pak měl hodnotit stabilitu a celkově funkčnost přenosu jako takovou, po celou dobu testování jsem se nesetkal s žádným problémem, což mě upřímně řečeno vcelku překvapilo. U podobných služeb jsem totiž již nesčetněkrát zažil potíže ve smyslu různých výpadků, opoždění zvuků či zkrátka věcí, které sledování obsahu ztrpčovaly. Zde se však nic takového naštěstí nekonalo, ba naopak. Vše šlapalo přesně tak, jak mělo a i takové spouštění aplikace, vysílání či jednotlivých sekcí bylo bleskové.

Mac

Na Macu lze službu sledovat jen přes webový prohlížeč, aplikaci jako na iPhone či iPad byste totiž hledali v App Store marně. Na škodu to však rozhodně není, jelikož právě přes počítač máte pod palcem správu vašeho předplatného, potažmo si můžete snadno přečíst zprávy od provozovatelů služby či navštívit jejich Facebook.

Webová verze Sledování TV je koncipovaná trochu jinak než ta mobilní či tabletová. Sekce se totiž přemístily do horní lišty a přestože fungují podobně, zcela shodné nejsou. Přibyla tu například samostatná sekce Televize, po jejímž zvolení běží v poměrně velkém okně televizní vysílání a ve vedlejším pak máte k dispozici seznam právě vysílaných pořadů, na které můžete jednoduše přepínat. Kromě toho je ve webové verzi velmi viditelná i sekce rádio, která vám zprostředkuje poslech spousty rádií. Ty lze poslouchat i přes mobilní verzi, avšak v té jsou dle mého poměrně upozaděná (což v dnešní době zřejmě nikomu příliš vadit nebude). Co se týče sekce Filmy, TV program a Nahrávky, ty fungují stejně jako na mobilu.

Hezkou přidanou hodnotou webové verze služby je sekce TV tipy, která shromažďuje tipy na zajímavé pořady na kanálech, které si právě předplácíte. Myslím, že je opravdu fajn, že tu něco podobného je, jelikož vám tato sekce pomůže při hledání kvalitních či minimálně zajímavých snímků, které byste klidně mohli při pohledu na klasický program přehlédnout.

I u webové verze máte možnost zvolit si, v jaké kvalitě má být obsah přehráván, přičemž princip je tu naprosto stejný jako u telefonů. Oproti nim je tu ještě navíc možnost Ztmavit okolí, kterou jsem hojně využíval zejména večer, aby mě do očí “bilo” jen okno s videem a nikoliv jeho okolí. Nechybí tu ani jednoduché zobrazení vysílání v samostatném okně, což je fajn pro jedince milující multitasking. Ani u webového rozhraní jsem se při jeho testování nesetkal s žádými problémy, které by jakkoliv znechutily sledování obsahu. Vše zkrátka frčí stabilně, spolehlivě a zkrátka tak, jak u podobné služby chcete a očekáváte.

Apple TV

Na rozdělení aplikace do sekcí se provozovatelé Sledování TV rozhodli i v případě verze pro Apple TV. Ta jak svým designem, tak uživatelským rozhraní vychází ze svých sourozenců na iPhonech, iPadech a potažmo na webu. Díky tomu jí tak nelze označit jinak než jako velmi přehlednou a opět velmi spolehlivou. Zkrátka a dobře – vše skvělé, co umí iOS aplikace umí i její televizní verze a zřejmě nemá smysl se v ní “pitvat” jakkoliv déle. Jediné, co mě trošku mrzí, je to, že přestože nejnovější Apple TV umožňují přehrávání ve 4K, Sledování TV umožňuje maximálně Full HD, přestože některé filmy ve 4K dostupné běžně jsou. Určitě by tak nebylo na škodu, kdyby na tomto provozovatel do budoucna zapracoval a uživatelům s bezproblémovým internetem nabídl možnost vychutnat si klidně i za příplatek jejich obsah v té nejvyšší možné kvalitě, které jejich zařízení zvládá.

Kdybych pak měl vypíchnout jednu vychytávku z televizní aplikace, které se mi skutečně líbila, pak by to byla funkce „pokračovat v přehrávání“. Jak už její název napovídá, její hlavní princip je ve spuštění vámi rozkoukaného pořadu přesně v té části, kde jste minule skončili a televizi například vypnuli. Díky tomu vás tak nečeká žádné urputné přetáčení a odhadování, v jakém čase že jste vlastně minule skončili.

Apple Watch

Ne, televizi na svých hodinkách sledovat bohužel nemůžete. watchOS aplikace Sledování TV je totiž zaměřená de facto jen na zobrazení právě běžícího televizního či radiového programu na kanálech, které máte na svém účtu předplacené. Ano, jedná se svým způsobem o hloupost, ale garantuji vám, že si na ní zvyknete setsakramentsky rychle. Mrknout na své zápěstí na to, co zrovna nyní běží a potažmo si o tom něco málo přečíst není totiž vůbec na škodu. Co se pak týká rádiového programu, ten si můžete na Apple Watch skrze sluchátka rovnou i vychutnat – respektive poslechnout. Pokud tedy jste vášnivými posluchači rádia, zde si přijdete na své. Za pochvalu stojí navíc kromě funkčnosti rádia i to, že přehrávání běží i po uspání displeje hodinek.

watchOS aplikace Sledování TV tedy sice není věcí, která by vás k předplacení služby přímo namotivovala, avšak když už si jí předplácet budete, tuto vychytávku rozhodně neopomíjejte. Je totiž užitečná, bezproblémově funkční, designově povedená a zkrátka cool. Televizní programy v printu už jsou prostě pasé.

Resumé

Služba Sledování TV se hodnotí svým způsobem jednoduše. Jedná se totiž o skutečně skvělou věc, která je pro uživatele produktů od Applu naprosto fantasticky přizpůsobena. Její cena není s ohledem na možnosti nikterak vysoká, technická stránka velmi potěší a komfort, který vám poskytne, stojí zkrátka za to. Pokud se tedy rozmýšlíte nad předplacením podobné služby, Sledování TV bych se být vámi rozhodně nebál. Minimálně z hlediska přehrávání na Apple produktech by totiž jen stěží hledala zajímavější konkurenci.