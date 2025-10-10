Apple TV+ chystá návrat jednoho ze svých nejlépe hodnocených seriálů

Apple TV+ sice nemá tak rozsáhlý katalog jako Netflix nebo Disney+, ale jeho síla tkví v kvalitě. A právě jeden z jeho nejlépe hodnocených titulů se brzy vrátí s novou sérií. Streamovací služba oficiálně potvrdila, že druhá sezóna seriálu Drops of God dorazí už 21. ledna 2026, přičemž nové epizody budou vycházet každý týden až do 11. března.
Seriál, který vychází z japonské mangy stejného jména, se odehrává ve světě gastronomie a výjimečných vín. Získal si mimořádnou chválu kritiků, kdy například na Rotten Tomatoes má první řada stoprocentní hodnocení od recenzentů a 93 % od diváků, což z něj dělá jednu z nejlépe přijatých produkcí Apple TV+ vůbec. Přesto o něm mnoho lidí nikdy neslyšelo, a to hlavně proto, že jde o vícejazyčný seriál, kde se mluví francouzsky, japonsky i anglicky. A přiznejme si, ne každý je ochotný sledovat titulky u dramat o víně a rodinných sporech.
Příběh sleduje Camille Légerovou, dceru slavného znalce vín Alexandra Légéra, který po smrti zanechá dceři mimořádné dědictví, kterou je (nečekaně) rozsáhlá sbírka vín. Aby ji ale získala, musí v sérii senzorických testů porazit Isseiho Tomineho, otcovu chráněnku, která je stejně talentovaná jako soutěživá. Drops of God si už v první sérii získal fanoušky nejen krásnou kamerou a poetickým přístupem k vínu, ale i tím, jak elegantně kombinuje francouzský styl s japonskou filozofií a rodinným dramatem. Druhá sezóna by měla na tyto motivy navázat a rozvinout příběh tam, kde skončil – v okamžiku, kdy vinařský duel přerostl v osobní i kulturní střet dvou světů.
Apple TV+ tak má v ruce další seriál, který může navázat na úspěch titulů jako Severance nebo Slow Horses. Otázkou zůstává, zda tentokrát věnuje jeho propagaci větší prostor – protože jestli si nějaký seriál zaslouží, aby se o něm mluvilo víc, je to právě Drops of God.