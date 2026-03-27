Apple TV dostává s tvOS 26.4 lepší doporučení, zvuk a titulky

Apple vydal na začátku týdne nový tvOS 26.4, který sice novinkami neoplývá, avšak pár zajímavých novinek a oprav přeci jen přináší. Pojďme si tedy shrnout, co vše systém obsahuje, potažmo co opravuje.
První novinkou je sekce Genius Browse v aplikaci Apple TV. Jde o doporučovací nástroj, který vám nabízí filmy a seriály podle různých kategorií – od „hořkosladkých rodinných dramat“ až po tituly, které se hodí, když potřebujete zvednout náladu. Apple aktualizuje nabídku pravidelně a volby přizpůsobuje tomu, co jste už sledovali.
Další změnou je nastavení Continuous Audio Connection, které řeší problém s přechody zvuku mezi programy v různých formátech, například Dolby Atmos a stereo. Nově si v Nastavení pod Video a Audio → Audio Format → HDMI Output můžete zapnout bezproblémové přehrávání napříč všemi formáty, a to i na starších přijímačích, které mohou hlásit jen Atmos. Apple slibuje, že originální mixy zůstanou zachovány a nic se nepřehraje špatně.
Pokud sledujete obsah s titulky, tvOS 26.4 přináší možnost měnit styl titulků přímo při přehrávání, bez nutnosti otvírat Nastavení. Velikost, průhlednost pozadí nebo typ písma si tak můžete upravit během chvilky – stačí kliknout na ikonku bubliny s řečí ve video přehrávači.
Apple konečně odstranil předinstalované aplikace iTunes Movies a TV Shows, všechny tituly se teď soustředí do jediné Apple TV aplikace, takže už nemusíte přepínat mezi dvěma programy. K tomu samozřejmě přibyly drobné vylepšení výkonu a stability, které tvOS drží v kondici.
tvOS 26.4 je tedy spíše jemnou, ale užitečnou aktualizací, která vylepšuje doporučení obsahu, usnadňuje práci se zvukem i titulky a konečně konsoliduje obsah do jedné aplikace, aby bylo ovládání Apple TV ještě pohodlnější.