Na PlayStationy 4 a 5 dorazila aplikace Apple TV

Jak japonské Sony ve spolupráci s Applem slíbilo, tak také učinilo. Řeč není samozřejmě o ničem jiném než o příchodu aplikace Apple TV na její herní konzole PlayStation 4 a PlayStation 5, které se začínají ode dnešního dne prodávat v prvních zemích. Pokud tedy PS4 doma máte, měli byste již v obchodě PlayStation Store aplikaci Apple TV vidět.

Aplikace Apple TV dorazila na PlayStationy necelé dva dny poté, co jí Microsoft uvolnil skrze jeho digitální obchod pro Xboxy One a Series. Co se týče funkčnosti, v té se aplikaci na PS a Xboxu zcela shodují – slouží tedy de facto jen k přehrávání multimediálního obsahu zakoupeného na iTunes, popřípadě ke sledování originálního obsahu z předplatné služby Apple TV+. Vychytávky ve formě zrcadlení displeje zařízení a tak podobně nicméně konzole (zatím) nezvládají, jelikož nedostaly potřebný update firmwaru s podporou AirPlay 2 a HomeKitu.

Zdroj: Twitter

Samozřejmě i u PS platí, že je nutné se k aplikaci Apple TV přihlásit, díky čemuž se uživatel dostane ke svému dříve zakoupenému či předplacenému obsahu. Existuje nicméně i možnost vytvoření si nového účtu a předplacení Apple TV+, které v Česku vychází na 139 korun měsíčně. Ostatně, právě kvůli snaze zvýšit zájem o své služby se Apple rozhodl aplikace pro Xboxy a PlayStationy po letech čekání konečně uvolnit. Zda si mezi hráči najdou oblibu či nikoliv je nicméně v tuto chvíli předčasné spekulovat.