Major League Soccer startuje 30. sezónu na MLS Season Pass na Apple TV

Major League Soccer (MLS) vstupuje do své 30. sezóny a zahájí ji tento víkend na MLS Season Pass na Apple TV. Všechny z 30 týmů nastoupí v rámci zahajovacího víkendu MLS is Back. Fanoušci ve více než 100 zemích a regionech si mohou předplatit MLS Season Pass, který jim umožní sledovat všechny zápasy MLS bez regionálních omezení. K dispozici bude také podrobná analýza, exkluzivní obsah a další výhody, včetně turnaje Leagues Cup, Campeones Cup, MLS All-Star Game, Audi MLS Cup Playoffs a vybraných zápasů MLS NEXT Pro. Kompletní program základní části je k dispozici na mlssoccer.com.

Nové způsoby sledování a exkluzivní obsah

„S rozšířenými možnostmi sledování, bohatým programem a exkluzivním obsahem bude letošní sezóna MLS největší v historii,“ uvedl Oliver Schusser, viceprezident společnosti Apple pro Apple Music, Apple TV+, sport a Beats. „Jsme nadšeni, že můžeme fanouškům po celém světě přiblížit hru více než kdy předtím.“

Speciální rukávové nášivky k 30. sezóně

K oslavě 30. sezóny MLS budou mít hráči všech týmů na levém rukávu svých dresů speciální nášivku Apple TV. Design každé nášivky je inspirován klubovým znakem, barevným schématem a vizuální identitou daného týmu. Hráči ji budou nosit po celou sezónu 2025.

Exkluzivní rozhovor Lionela Messiho se Zanem Lowem

V pátek 28. února bude osmkrát oceněný držitel Zlatého míče a současný MVP MLS, Lionel Messi, hostem exkluzivního rozhovoru s Zanem Lowem na Apple Music. V tomto vzácném rozhovoru Messi otevřeně hovoří o svém příchodu do Interu Miami, růstu MLS, vývoji svého herního stylu, roli hudby v jeho životě, otcovství a mnohém dalším. Náhled rozhovoru si mohou fanoušci vychutnat již nyní, celý rozhovor bude dostupný příští týden na Apple Music, YouTube a MLS Season Pass.

MLS Season Pass nyní dostupný na Androidu

Aplikace Apple TV, která je domovem MLS Season Pass, je nyní k dispozici ke stažení na Google Play pro mobilní zařízení s Androidem, včetně telefonů, tabletů a skládacích zařízení. Aplikace byla od základu navržena tak, aby uživatelům Androidu poskytla intuitivní prostředí podobné ekosystému Apple.

Premiéra „Sunday Night Soccer“

MLS Season Pass nabídne vybraný zápas týdne v rámci nové programové série „Sunday Night Soccer“, která bude zahrnovat rozšířenou produkci a speciální studio. První zápas nové série bude mezi novým týmem San Diego FC a úřadujícími šampiony MLS Cupu, LA Galaxy, a odehraje se 23. února ve 13:00 ET. Tento duel bude živě přenášen i na Times Square.

Další způsoby sledování

T-Mobile poskytuje vybraným zákazníkům, včetně firemních klientů, promo nabídku na MLS Season Pass zdarma po celou sezónu. Předplatné MLS Season Pass lze také získat prostřednictvím DIRECTV, kde budou živé zápasy dostupné na kanálech 480 až 495. Xfinity umožní zákazníkům přihlásit se k MLS Season Pass přímo přes jejich službu a sledovat zápasy v rámci jejich kanálového průvodce.

Dokumentární série „Onside: Major League Soccer“ na Apple TV+

V pátek 21. února bude mít na Apple TV+ premiéru osmidílná dokumentární série „Onside: Major League Soccer“. Produkce od Box to Box Films ve spolupráci s MLS nabídne fanouškům bezprecedentní přístup k hráčům, trenérům a klubům a přinese pohled do zákulisí sezóny 2024. První epizoda bude dostupná pro všechny předplatitele MLS Season Pass od 21. února do 3. března.

Sledování MLS v Apple Sports App

Fanoušci mohou během sezóny MLS sledovat aktuální výsledky, statistiky a postavení týmů prostřednictvím aplikace Apple Sports pro iPhone. Aplikace nabízí snadné přepínání mezi zápasy, podrobné informace o týmech i možnost sledovat přímé přenosy z MLS Season Pass.

Předplatné MLS Season Pass

MLS Season Pass je dostupný prostřednictvím Apple TV aplikace na zařízeních Apple, Android, chytrých televizorech, herních konzolích a na webu tv.apple.com. Nově jej lze sledovat i na Apple Vision Pro s podporou Spatial Audio pro maximální zážitek.

Fanoušci si mohou předplatit MLS Season Pass za 14,99 USD měsíčně nebo 99 USD za celou sezónu. Předplatitelé Apple TV+ mohou využít zvýhodněnou cenu 12,99 USD měsíčně nebo 79 USD na sezónu. Každý majitel sezónní permanentky MLS obdrží MLS Season Pass jako součást svého balíčku. Díky Family Sharing může až šest členů rodiny sdílet jedno předplatné. Více informací na apple.co/MLS.