Jak využít starý iPad: 7 zajímavých způsobů, které přijdou vhod

iPady mají za sebou opravdu výraznou historii, stejně jako iPhony. Vůbec první tablet od Applu byl představen v roce 2010, což je celých 11 let nazpátek. iPad se postupně v těchto letech formoval a v současné době máme k dispozici celkově čtyři různé modely, které jsou určené pro různé uživatele. Vybrat si můžete buď klasický iPad, aktuálně jeho 9. generaci, dále můžete sáhnout po 6. generaci iPadu mini, kromě něj je k dispozici ještě iPad Air 4. generace a zapomenout nesmíme na vrcholný iPad Pro 5. generace. Jestliže vlastníte několik let starý iPad, tak mi jistě dáte zapravdu když řeknu, že po stránce výkonu už na tom není úplně nejlépe. Namísto toho, abyste jej vyhodili, existuje několik způsobů, jak lze i starý iPad využít. Níže se podíváme na 7 z nich, které vám mohou posloužit jakožto inspirace.

Pomocník v kuchyni

Řadíte se mezi jedince, kteří rádi vaří? Pokud ano, tak nejspíše využíváte hned několik různých minutek, které máte spuštění například na iPhonu či Apple Watch. K tomuto úkonu lze však využít také iPad, který je větší a dá se tedy jednoduše ovládat. Tím ale rozhodně nechci říct, že lze iPad využít pouze jako minutka. Kromě toho si na něm můžete zobrazit různé recepty, popřípadě na jeho velké obrazovce můžete spustit nějaký pořad, kterým se zabavíte, anebo třeba rádio. V kuchyni tedy starší iPad dokáže posloužit více než dobře.

Zdroj: Makistock / Shutterstock

Zábava pro cestující

Součástí nejnovějších vozidel v plné výbavě mohou být také obrazovky, které se nachází v opěrkách předních sedadel. Díky těmto obrazovkám se mohou cestující na zadních sedačkách ve vozidle dobře bavit, jelikož si mohou například pustit film. Co si ale budeme nalhávat, ne každý z nás si takové auto s obrazovkami vzadu může dovolit. Pokud na zadních sedačkách vozíte například děti a máte k dispozici starý iPad, tak si můžete pořídit speciální držák, kterým jablečný tablet na opěrku připevníte. Dítěti pak můžete pustit třeba pohádku či cokoliv jiného.

Držák na iPad s uchycením do opěrky hlavy koupíte zde

Digitální rámeček

Už dávno jsou pryč ty doby, kdy jsme si veškeré fotografie prohlíželi v klasických fotoalbech. Většina z nás má nyní tato fotoalba uložená někde na půdě či ve sklepě a dostaneme se k nim pouze párkrát do roka, kdy chceme nostalgicky zavzpomínat. Aktuálně tedy máme veškeré fotografie a videa uložená v paměti našeho chytrého telefonu, popřípadě jsou ještě zálohovaná na domácím serveru. Existují však i takové fotografie, které bychom si i přesto chtěli vystavit. Pořídit si můžete pro takovou situaci digitální fotorámeček, každopádně nezapomínejte na to, že naprosto stejně můžete využít i starší iPad.

Skvělá čtečka e-knih

Podobně jako s fotografiemi je to i s knihami. Jestliže se řadíte mezi čtenáře, tak víte, že vůni nové knihy displej jednoduše nenahradí. I přesto se ale e-knihy stávají čím dál tím populárnějšími. Ve většině případech si v dnešní době fyzickou knihu koupíme pouze od našeho nejoblíbenějšího spisovatele a veškeré ostatní knihy si pak zakoupíme v elektronické podobě. Ke čtení e-knih můžete využít různá zařízení. Někdo čte rád na iPhonu, například v MHD, někdo si zase může pořídit speciální čtečku e-knih. Se správnou aplikací však dokáže ke čtení e-knih perfektně posloužit také starší iPad.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Externí monitor

Pokud vlastníte jablečný počítač a chcete být o něco více produktivnější, tak uděláte skvělý krok tehdy, pokud si zakoupíte externí monitor. Tím rozšíříte vaši pracovní plochu, což nikdy není na škodu. Jestliže vám ale doma leží nějaký starší iPad, tak byste měli vědět, že i ten můžete využít jakožto externí monitor. Starší iPad můžete využít také jakožto externí monitor k vašemu Macu či MacBooku. Stačí jej mít v dosahu, a poté se s ním na Macu spojit pomocí technologie AirPlay. Tímto způsobem je možné využít iPad 6. generace a novější, iPad mini 5. generace a novější, iPad Air 3. generace a novější či jakýkoliv iPad Pro.

Jádro chytré domácnosti

Prvky do chytré domácnosti se v posledních letech stávají čím dál tím dostupnějšími. Už dávno jsou pryč ty doby, kdy jsme si v Česku mohli zakoupit prakticky jen chytré žárovky, které navíc vyšly na několik tisíc korun. Aktuálně již zakoupíte například chytré zásuvky, bezpečnostní prvky, meteostanice, všemozné ovladače a mnoho dalšího. Chcete-li však využívat Apple HomeKit, tak je nutné, abyste měli „jádro“ této chytré domácnosti, které bude veškeré prvky sdružovat. Může se jednat například o HomePod či Apple TV, využít však můžete i starší iPad, který budete neustále nechávat doma.

Hodiny a budík

Jestliže patříte do „staré školy“, tak k buzení nejspíše stále využíváte klasický budík. Může to být ze zvyku, popřípadě vám prostě již několik let vyhovuje. Někteří starší rozespalí lidé na chytrém telefonu navíc nemusí vidět, co mají pro vypnutí budíku udělat – po tom klasickém stačí prostě praštit rukou a je hotovo. Jakožto skvělý budík vám však může posloužit i starší iPad. Díky jeho velké obrazovce vždy uvidíte veškeré informace a přes den jej navíc můžete využít jakožto digitální hodiny, například na nočním stolku v ložnici.