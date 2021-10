Recenze iPad 9: Povedený kousek za velmi slušné peníze

Podzim je pro jablečné uživatele skvělým obdobím. Apple totiž odhaluje značné množství nových produktů, o kterých celoročně slýcháváme pouhé spekulace. Jinak tomu nebylo ani letos a několik posledních pár měsíců jsme byli svědky „zaručených“ informací ohledně technických specifikací, designu či funkcí. Uvozovky nejsou tak úplně na místě, jelikož pár týdnů před oficiálním oznámením bylo o produktech jasno téměř vše. Je tomu tedy pár týdnů od keynote, na které Apple ukázal iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro Max, Apple Watch Series 7, iPad mini 6 a iPad 9. generace. Podíváme-li se na každý produkt zvlášť, většina jablíčkářů byla velmi zklamaná z Apple Watch Series 7. Očekávání se nenaplnila a nejzásadnější změnou je pravděpodobně pouze větší displej. IPhony se sice povedly, ovšem nebylo to to pravé ořechové, ostatně jako minulé roky. Nebojím se tedy říct, že letošní září patřilo iPadům. Především pak pochopitelně „minimu“ jenž dorazil s novým designem inspirovaným iPadem Air 4 a brutálním výkonem díky čipu A15. Už v samotném úvodu mohu za povedený označit také iPad 9. generace, i když stejný tablet vidíte už dlouhé roky. Není tedy pomalu čas na změnu?

Obsah balení

Kdo kdy rozbaloval nějaký iPad, nebude ničím překvapen. Nová „devítka“ vám dorazí v bílé krabici potažené fólií. Ačkoli jste tento způsob zabalení viděli mockrát, vždy budete mít při rozbalování nového produktu zvláštní a příjemný pocit. Jelikož je fólie opravdu těsná, doporučuji k otevření nůž či nůžky. Po odklopení víka uvidíte iPad v obalu, jehož odstraňování je vždy na nových produktech to nejlepší. Zde ještě Apple nerazí tak svérázný ekologický postoj. V balení iPadu tedy kromě samotného tabletu, manuálu a Lightning kabelu naleznete také USB-C adaptér s výkonem 20W. Samozřejmostí je také dvojice nálepek.

Technické specifikace

IPad 9. generace odpovídá generaci minulé. V duchu čísel je tablet 250,6 mm vysoký, 174,1 mm široký a hluboký pouze 7,5 mm. Jeho hmotnost je 487 gramů ve Wi-Fi verzi a 498 gramů ve Wi-Fi + Cellular. Nalezneme zde „klasické tělo“ s 10,2″ displejem s okraji, na jehož spodní části si všimnete ikonického Home Buttonu s technologií Touch ID. Pokud se podrobněji podíváme na Multi-Touch displej s LED podsvícením a technologií IPS, jeho rozlišení je 2160 x 1620 pixelů (264 ppi). Displej rovněž disponuje technologií True Tone a podporuje Apple Pencil 1. generace. Jas je 500 nitů. Taktéž na něm naleznete oleofobní úpravu proti šmouhám. Příjemným překvapením je přítomnost čipu Apple A13, který oproti minulé generaci nabídne více výkonu při lepší úspoře baterie. Jen připomeňme, že tento čip Apple používal u iPhonů 11 a 11 Pro, a díky němu se může případný nový majitel těšit minimálně na tříletou softwarovou podporu.

Design

Vzhled iPadu se za poslední dlouhé roky nikterak zásadně nezměnil. Jde tedy opět o „placku“, na jejíž přední straně vidíte Home Button s Touch ID, displej a FaceTime HD kameru. Jak jste již pravděpodobně zvyklí, na pravé hraně naleznete ovládání hlasitosti. Na horní pak hlavní tlačítko, mikrofon a 3,5 mm jack. Pravá strana patří Smart Connectoru, jenž slouží k připojení Smart Keyboard. Spodní pak dvojici reproduktorů a Lightning konektoru. Ano, je tomu stále tak. Klasický iPad zůstává posledním iPadem, který ještě nemá USB-C konektor. V minulém roce do této rodiny vstoupil iPad Air 4, letos iPad mini 6. Na zadní straně si všimnete fotoaparátu a loga nakousnutého jablka v samém středu zad. Barevná varianta Space Grey dlouhodobě patří mezi mé nejoblíbenější. Ačkoli už jsem iPad a tuto barevnou variantu viděl mnohokrát, design se mi stále zamlouvá a iPad 9. generace mohu označit za opravdu hezký tablet. Porovnáme-li tento iPad s minulou generací po stránce designu, je stejný. Hmotnost Wi-Fi verze klesla o 3 gramy. Wi-Fi + Cellular verze naopak o tři gramy narostla.

Displej

Alfou a omegou iPadu a všech obdobných zařízení je pochopitelně displej. IPad 9. generace dostal do vínku, stejně jako předchozí generace, Multi-Touch displej s LED podsvícením, technologií IPS a rozlišením 2160 x 1620 pixelů, což nám dává ve výsledku jemnost 264 pixelů na palec. Oproti předchozí generaci avšak disponuje True Tone a sRGB. Samotný displej je krásný na pohled, barvy zobrazuje přirozeně a má dostatečně silný jas. Vaše spokojenost s displejem se bude pochopitelně odvíjet od toho, na jaký displej pravidelně hledíte. Jsou-li vaše oči zvyklé na novější iPad Pro s Liquid Retina displejem a technologii ProMotion či Super Retina XDR displej z iPhonů, pravděpodobně nadšení nebudete. Displej je ale naprosto v pořádku a svému účelu slouží bezvadně. Pokud jste přeci jen zvyklí na něco lepšího, za tu cenu to iPadu 9. generace jistě prominete.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Zvuk

Pro účely zvuku má iPad na spodní straně dvojici reproduktorů. Ačkoli jsem zvuk z reproduktorů příliš nevyužíval, a za chvíli si řekneme proč, při maximální hlasitosti bez potíží ozvučí celou místnost. Samozřejmě se nejedná o nikterak závratný zážitek. Zvuk je hodně statický, bez basů a občas i plechový. Pro sledování videí či používání FaceTime hovorů je zvukový výstup naprosto v pořádku. Co mě ale již roky mrzí je právě absence vícero reproduktorů či jejich rozumnější rozložení. Jakmile totiž držíte iPad na šířku a sledujete video, s nejvyšší pravděpodobností si jeden reproduktor budete zakrývat, což, věřte nebo ne, je znát. Stejně jako je iPad 9 posledním novým modelem iPadu s Lightningem, je také poslední se dvěma reproduktory. Tuto výtku mám i při používání iPadu na výšku. Jakmile totiž třeba ležím a položím si jej na břicho, je po legraci. Samozřejmě, iPad je možné otočit „vzhůru nohama“. Chcete ale něco takového dělat? Po chvíli jsem většinou zapomněl, že jsem tak učinil, a nahmatával Touch ID na FaceTime kameře. Jedná se ale asi o hloupost, nad kterou jsem přestal pozastavovat, a k iPadu používal AirPody či externí reproduktor.

Nostalgie v podobě Home Buttonu. Ale stále jej chceme?

Jelikož iPad Air 4. generace i iPad mini 6 mají Touch ID, byl by holý nesmysl zde čekat něco jiného. IPad 9. generace opět přichází s ikonickým Home Buttonem. Na používání Touch ID jsem se skutečně těšil a s tímto iPadem jsem opět zavzpomínal na staré časy. Na každý pád si říkám, kdy jej Apple implementuje po vzoru výše jmenovaných do hlavního tlačítka. Aby bylo jasno, s Home Buttonem nemám absolutně žádný problém. Jelikož jsem ale nějakou dobu používal iPad Air 4. generace, jistě mi spousta z vás dá za pravdu, když řeknu, že umístění senzoru pro otisk prstů do horního tlačítka je daleko lepším řešením. Odemykání je mnohem bezpečnější, jelikož pro tento účel de facto musíte pouze posouvat ruku po boční hraně zařízení. Kdežto zde jste nuceni ruku přes hranu nakrucovat, pokud tedy samozřejmě držíte tablet v rukou.

Fotoaparát a video

Než se pustíme do samotných fotografií, nejprve pár nezbytných technických řečí. Na zadní straně iPadu 9. generace nalezneme 8 MPx širokoúhlý fotoaparát s clonou f/2,4, pětičlenným objektivem, až 5x digitálním zoomem a HDR. Pokud jde o nahrávání videa, nabídne tento iPad 1080p HD video při 25 fps nebo 30 fps, 720p HD video při 30 fps, 3× zoom při nahrávání videa, zpomalené video v rozlišení 720p při 120 fps. Oproti letům minulým tedy žádná změna. Ta nastává ovšem na přední Facetime HD kameře, jež nyní disponuje 12MP ultraširokoúhlým fotoaparátem se 122° zorným polem a clonou ƒ/2,4. Také zde máme HDR pro fotky, 1080p HD video při 25 fps, 30 fps nebo 60 fps. Jen pro srovnání zmiňme, že předchozí generace měla pouze 1,2 MPx.

Obrázek na fotografie si můžete udělat obrázek sami v galerii. Nicméně osobně se domnívám, že od loňského roku fotografie za zadní kamery doznaly mírného zlepšení. Jelikož se žádné technické změny na poli zadního fotoaparátu neudály, jde dle mého názoru o softwarová vylepšení. Fotografie jsou barevnější, živější a lépe si poradí s protisvětlem. Je-li tedy dobré světlo, fotografie opravdu zle nevypadají. Za horších světelných podmínek je to ale něco jiného. Stále ale platí, že pořizovat fotografie budete svým iPhonem. Nejen, že iPadem je to nepraktické, ale fotky budou vypadat o poznání lépe. Tím tuplem to platí u přední kamery, která se opravdu hodí spíše pouze pro videohovory a občasné zaznamenání momentek. Je ale férové zmínit, že oproti roku předchozímu jde o značné zlepšení. Přední kamera vás díky svému záběru bude také sledovat při FaceTime hovorech. Poud se ted ypři nich rádi pohybujete, protistrana nebude mít problém a je fajn, že tuto technologii implementoval Apple i sem. Co se videa týče, záběry se mi opravdu nelíbí. Vypadají rozmazaně a celkově na mě obraz působí velmi nudně. Nejde ale o nic, za co bych iPad chtěl kárat. Tento tablet není určen pro natáčení videí ani focení. Budete-li ale potřebovat něco rychle zaznamenat a iPhone nebude po ruce, iPad svou misi zastane.

Výkon

Jak již zmiňuji výše, srdcem „devítkového“ iPadu je čip A13 Bionic, jenž je tady s námi již dva roky. Ačkoli na něj někteří mohou pohlížet jako na starý, výkonu má stále dost. Jelikož tepe v iPhonech 11 a 11 Pro, jde o kus křemíku, který se před dvěma lety řadil na špičku. Vlastnící tohoto modelu se mohou jistojistě těšit ještě minimálně na tříletou podporu. Na testování v benchmarcích moc nejsem. Zařízení podá nějaký výkon, appka vám ukáže bodové hodnocení a vy víte, jak vámi měřené zařízení obstojí proti konkurenci. Já raději testuji výkon hrami. Můžeme o tom vést diskuze, ale nejlépe vypadajícími hrami jsou dle mého názoru Call of Duty: Mobile a Genshin Impact. Mé v podstatě první kroky s iPadem směřovaly do App Store, abych tyto dvě hry stáhl. Vše jsem samozřejmě nastavil na nejvyšší detaily a byl nadmíru spokojen. Obě hry běží bez sebemenších problémů. Call of Duty má bohužel tu nevýhodu, že na tabletu není příliš hratelné (nebo alespoň já to nezvládám). Věnoval jsem se tedy notně Genshin Impact a užíval si nádherné prostředí.

Výdrž baterie

Velmi důležitým aspektem je pochopitelně výdrž na jedno nabití. Jelikož Apple o kapacitě baterie neříká nic, musíme se spokojit s údajem „až 10 hodin prohlížení webu za pomoci Wi-Fi nebo sledování videa“. Ze sebe mohu říct, že mi výdrž připadá naprosto v pořádku. IPad jsem nabil a dva dny používal způsobem, že jsem si občas zahrál hru, sem tam brouzdal během dne po internetu a minimálně hodinu a půl večer sledoval Netflix. Třetí den krátce po poledni jsem měl něco málo přes 30 %. Budete-li tedy iPad používat podobně, budete jej chválit. Jestliže ale samozřejmě budete chtít hrát náročné hry na vysoké detaily, tabletu dost zatopíte a baterie poletí dolů o poznání rychleji.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Resumé

Ačkoli během recenze párkrát zmiňuji, že bych si u iPadu 9. generace přál některé věci jinak, jde stále o skvělý tablet, který vám rozhodně bude dělat radost. Při jeho koupi a posuzování je třeba brát na zřetel, že se jedná o naprosto základní model. Byť na první pohled nejsou v porovnání s předchozí generací znát rozdíly, jsou tu. Předně je třeba zmínit vylepšenou přední ultraširokoúhlou kameru. Letošní iPad dostál oproti loňsku změn také na poli úložiště. Zatímco předchozí generace měla v základu 32 GB, letos je to 64 GB, přičemž iPad stojí stejně jako loni. Hledáte-li profesionální tablet, poohlídněte se jinde. Pokud vám ale stačí léty osvědčený design a slušný výkon za malý peníz, je tento tablet pro vás. A na kolik vás iPad 9. generace přijde? Ve variantě 64 GB Wi-Fi verzi 9990 korun. Ve Wi-Fi + Cellular na 13 490 korun. Pokud potřebujete větší úložný prostor, za variantu 256 GB zaplatíte ve Wi-Fi verzi 13 990 korun. Ve Wi-fi + Cellular 17 490 korun. K dispozici je ve stříbrné a vesmírně šedé barvě.

