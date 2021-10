Do App Storu dorazil hraný psychologický thriller I Saw Black Clouds

Takzvané FMV hry (full motion video) rozmělňují už dlouhá léta hranice mezi filmem a videohrami. S ohledem na to, že nabízejí opravdu minimalizovanou hratelnost, dokážou většinou podat svůj příběh takovým způsobem, o jakém se ostatním mobilním projektům může jen zdát. O čerstvé novince již profláklého studia Wales Interactive by se vám ale zřejmě zdát nechtělo. Jde totiž o psychologický thriller, ve kterém se hlavní hrdinka vyrovnává se ztrátou své nejlepší kamarádky. Jak to ale už bývá, v I Saw Black Clouds se spousta věcí pro protagonistku hodně rychle a hodně brutálním způsobem pokazí. Podívejte se sami na ochutnávku, ve které můžete ochutnat atmosféru zajímavého projektu.

Vývojáři z Wales Interactive nejsou ve vývoji podobných her žádnými nováčky. Jejich předchozí počin se zabýval prastarými démony, I Saw Black Clouds se zase obrací na realističtější formu hrůzy. Pro vývojáře prý nebylo hlavním cílem vytvořit spletitou narativní sítí jako u většiny ostatních FMV her. I Saw Black Clouds se místo toho soustředí hlavně na osobní prožitek protagonistky a jeho reprezentaci skrze emocionální herecké projevy. Sám režisér projektu Ross McNamee cituje jako inspiraci hlavně filmová díla Davida Lynche nebo sérii vražd kolem španělského městečka Alcasser v devadesátých letech minulého století. Pokud vás I Saw Balck Clouds zaujalo, můžete si ho zdarma stáhnout z App Storu. Za plnou verzi však v aplikaci zaplatíte 129 korun.