Na iPhony dorazí za pár týdnů okultní horor Night Book

Vývojáři že studia Wales Interactive mají už spoustu zkušeností s vývojem interaktivních filmů. Tvorbu média na rozhraní filmu a videohry si vyzkoušeli například u her Shapeshifting Detective a Death Come True. I jejich další kousek bude přitom už 27. července, přičemž hra vyjde i na několika velkých platformách včetně hybridního Switche. Night Book bude přitom představovat dle slov vývojářů okultní horor s podivnou premisou. Hlavní hrdinka hry je těhotná překladatelka, která se shodou okolností dostane k podobným textům. Temnými silami je pak přinucena jejich část přečíst nahlas, čímž ji stihne, jak to už u takových podivných knih bývá, nadpřirozené prokletí.

Prokletím je pro hrdinku ve hře vyvolaný démon, kterého se pak v její roli budete snažit že všech sil zbavit. Nesmíte přitom zapomenout na to, že kromě sebe zachraňuje i vaše nenarozené dítě. Vývojáři slibují zásadní roli vašeho rozhodování. To vás může dovést k několika odlišným koncům. Podle Wales Interactive bylo natáčení interaktivního filmu v době pandemie nového koronaviru velkou výzvou. Kvůli restrikcím nemohlo probíhat jako obvykle, Night Book je tak natočené výhradně přes videokonferenční platformu Zoom. Natáčení nějakých scén pak probíhalo simultánně například i ve třech různých zemích. Pokud se tak na tenhle husarský kousek těšíte, dočkáte se už za necelé dva týdny.