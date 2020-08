Night Shift je v rámci operačního systému macOS k dispozici již po dobu několika let. Primárně se Night Shift stará o to, aby při západu slunce aktivoval filtr modrého světla, které může kazit a unavovat oči, způsobovat nespavost a nevyspalost. Night Shift sám o sobě funguje naprosto jednoduše – zvolíte si rozvrh, kdy se má aktivovat a systém se poté postará o vše ostatní. Osobně se mi však při používání Night Shiftu často stávalo, že jsem večer či v noci, kdy už byl aktivován, Mac zavřel, ráno jsem jej otevřel a nedošlo k jeho automatické deaktivaci. To znamená, že se tedy Night Shift večer aktivoval, avšak ráno neproběhla jeho deaktivace. Pojďme se společně podívat na to, co v této situaci dělat.

Co dělat, když se na Macu zasekne Night Shift

Pokud jste se ocitli v situaci, kdy se na vašem macOS zařízení zasekla funkce Night Shift, tak tento problém bohužel nelze vyřešit pouhým zapnutím a vypnutím této funkce. Night Shift při této chybě na zapnutí a vypnutí jednoduše nereaguje a zůstává stále aktivní. Pro vyřešení této chyby postupujte následovně:

Prvně je nutné, abyste na vašem Macu či MacBooku přejeli kurzorem do levého horního rohu obrazovky.

Jakmile tak učiníte, tak klepněte na ikonu , čímž se otevřete rozbalovací menu.

Z tohoto rozbalovacího menu vyberte možnost Předvolby systému…

Nyní dojde k otevření nového okna se všemi sekcemi, které slouží k přizpůsobení předvoleb systému.

V tomto novém okně vás zajímá sekce Monitory, kterou rozklikněte.

Nyní je nutné, abyste se v horním menu přesunuli do sekce Night Shift.

Jakmile tak učiníte, tak rozklikněte menu vedle textu Rozvrh, ve kterém máte nastaveno Vlastní nebo Od soumraku do úsvitu.

Z tohoto menu poté vyberte možnost Vypnuto. Poté menu opět rozklikněte a vyberte původně nastavenou možnost.

Nakonec je nutné, abyste chytnuli posuvník Teplota barev a přesunuli jej úplně doleva, úplně doprava a nakonec zpět na původní hodnotu.

Poté by se měla funkce Night Shift vzpamatovat a začít opět fungovat tak, jak má.

Ještě před tím, než se v macOS objevila funkce Night Shift, tak lidé k filtrování modrého světla ve večerních a nočních hodinách používali různé aplikace třetích stran. Nejoblíbenější aplikací byl v té době f.lux. Bohužel jej hodně uživatelů s příchodem oficiálního Night Shiftu přestalo používat, tak stejně i já. Později jsem však zjistil, že oproti f.lux neumí Night Shift od Applu vůbec nic. Zatímco f.lux intenzitu filtrz modrého světla postupně zvyšuje, tak Night Shift nabízí jen možnost zapnuto a vypnuto. A to rozhodně není vše – pokud byste chtěli o aplikaci f.lux zjistit více informací, stačí klepnout na odkaz níže.