Recenze Govee RGBICW Night Light: Malý všeuměl nejen pro děti

Govee RGBICW Night Light toho umí opravdu hodně. Přestože lampička cílí hlavně na dětské uživatele, snadno si ji oblíbí i rodiče. Vedle užitečných funkcí, jež napomáhají usnutí, včetně spojení zvukových a vizuálních prvků, totiž funguje velmi obstojně jako Bluetooth reproduktor a ve spojení s aplikací Govee Home dostupnou pro iOS i Android se možnosti ještě rozšiřují, pročež může také budit, rozsvěcet se a zhasínat podle nastaveného rozvrhu nebo spouštět různé efektní režimy. Malým a menším přijde vhod také hravý Gaming Mode nebo synchronizace s hudbou, kdy světlo pružně a zábavně reaguje na zvuk.

Co najdeme v balení?

V modré krabici ne příliš velkých rozměrů s dětskými motivy zabírá většinu prostoru samotná lampička. Na boční straně najdeme další tenký box, v němž se nachází nabíjecí základna s konektorem USB-C a zbytek místa připadá na nabíjecí kabel a USB nabíječku společně s dokumentací, zahrnující vícejazyčný uživatelský manuál, přiložený návod v češtině, obrázkového průvodce pro děti v 5 světových jazycích a malou kartičku s kontakty na technickou podporu a QR kódem ke stažení aplikace Govee Home.

Zprovoznění a používání

Zprovoznění je v tomto případě maximálně jednoduché. V podstatě stačí vybalit jednotlivé komponenty, pomocí přiloženého kabelu propojit nabíječku se základnou a následně na ni umístit lampičku.

Ta se začne okamžitě nabíjet, přičemž tlačítko pro zapnutí či vypnutí najdeme, narozdíl od ostatních ovládacích prvků, na její zadní straně. Zepředu lze jako první ovládat zvuk pomocí kulatého tlačítka se symbolem „play“, které spustí nebo pozastaví přehrávání, ať už jde o vestavěné zvukové efekty nebo hudbu ze smartphonu či jiného zařízení s Bluetooth. Další v pořadí je symbol „mínus“, sloužící ke snížení hlasitosti nebo, pakliže jej podržíte, i jasu. Ve středu narazíme na přepínač mezi přednastavenými scénami a plnými barvami, přičemž k výběru modů je třeba dlouhého stisku, alespoň po dobu tří sekund, zatímco k procházení slouží krátká sepnutí. Následující tlačítko „plus“ pracuje na stejném principu, jen opačně jako „mínus“, pročež hlasitost i jas zintenzivňuje. Poslední v řadě na předním panelu lze najít ovládání pro „Music Mode“ reprezentované dvěma notami, jehož prostřednictvím je možné procházet jednotlivé zvukové efekty nebo případně spustit přehrávání hudby z knihovny, pakliže je reproduktor lampičky zrovna připojen k telefonu, tabletu či podobně.

Pokud jde o výčet nastavitelných funkcí, mohlo by se zdát, že je to vše, ovšem dvě poměrně důležitá tlačítka se nacházejí na spodní straně zařízení. To první slouží k párování Bluetooth reproduktoru, přičemž klasicky dlouhé stisknutí spouští proces párování a krátké spojení Bluetooth audio zapne či ukončí. Připojení probíhá rychle a bez potíží. Druhé z tlačítek umožňuje krátkým stisknutím přejít do režimů pro usnutí a dlouhým do zmíněného Gaming Mode.

S aplikací Govee Home

Jak již bylo řečeno, aplikace Govee Home poskytuje přístup k řadě funkcí přehledným a jednodušším způsobem, než jaký může nabídnout samotné fyzické ovládání. Po instalaci budete vyzváni k registraci a vzápětí už vám bude k dispozici přehledné rozhraní, bohužel pouze v angličtině, pomocí kterého snadno Govee RGBICW Night Light spárujete. Nechybí ani možnost vzdáleného ovládání, pakliže zadáte přístupové údaje k domácí síti. V záhlaví aplikace, sekci Device pak uvidíte své zařízení, jež se v mém případě hlásí jako H6057_ACE1 a lze jej bez rozkliknutí zapnout nebo vypnout. Pro přístup k jednotlivým parametrům stačí klepnout na ikonu lampičky, pročež se před vámi objeví celá nabídka. Položka „Efekt Lab“ nabízí obrovské množství zajímavě uspořádaných barevných odstínů, „Timer“, jak říká název, zprostředkovává časování pro jednotlivé cykly spínání, vypínání a funkci buzení. Dále zde nalezneme dva pod sebou seřazené slidery pro ovládání hlasitosti a jasu, na které navazuje sada větších ikon s označením „Music“ pro ovládání hudbou, „Color“ pro volbu barvy opět se dvěma praktickými slidery nápomocnými při hledání toho pravého odstínu, „Scene“ zpřístupňuje výběr přehraných kombinací zvuku a světelných efektů šikovně rozdělených do kategorií jako Funny Sleep, Natural a podobně, pomocí „DIY“ lze přizpůsobit chování lampičky vybraným podmínkám a vytvářet zkratky a zbývá „Game“, tedy výběr ze 4 různých dětských her, které reagují na dotyk.

Trocha technických údajů aneb co ještě Night Light umí?

Jak bylo řečeno úvodem jde o sice malé zařízení, ovšem velkých možností. Za zmínku jistě stojí podpora hlasového ovládání Google Assistant, Alexa i skrze zkratky Siri. Světelný zdroj se může pochlubit životností 50 000 hodin i integrovanou baterií o kapacitě 3000 mAh. Celkově má uživatel k dispozici 54 barevných režimů a 21 zvukových vzorků bílého šumu pro snazší navození spánku. Potěší i skutečnost, že k provozu není zapotřebí žádný bridge.

Dojmy a cena

Největším benefitem Govee RGBICW Night Light je jeho všestrannost. Poslouží jako příjemné decentní osvětlení místnosti, šikovný pomocník pro navození spánku, zábavná hračka pro děti i praktický Bluetooth reproduktor. Stran intenzity osvětlení je lampička překvapivě výkonná na zařízení tak skromných rozměrů. Zvuková kvalita neoslní, ale na audiofily toto zařízení rozhodně necílí. Dojem z poslechu hudby je poněkud plochý, ovšem pro streamování pohádek nebo podcastů, k čemuž Night Light přímo vyzývá, je kvalita reprodukce zcela dostačující. Govee RGBICW Night Light si nehraje na dospělácké světlo, potěší hlavně dětská srdce, čemuž jsou přizpůsobeny i mnohé z jeho funkcí, včetně některých vizuálních efektů a melodií. Pokud chcete potěšit své ratolesti a zároveň mít v domácnosti praktického všeuměla, na kterém můžete poslouchat oblíbené podcastery, ale zároveň si s ním děti vyhrají a večer se nebudou bát monster pod postelí, pak je Night Light od Govee ideálním řešením. S cenou lehce pod 3 000 sice nepatří k nejlevnějším, ale vzhledem k šíři funkcí a možnostem využití se taková cenovka nezdá být nějak neadekvátní. Částka, za kterou lze pořídit srovnatelnou lampičku bez některých specifických funkcí, se bude pohybovat rozhodně nad hranicí tisíce korun a průměrný Bluetooth reproduktor také. Připočítáme-li velmi slušné zpracování, které předpokládá, že bude nejen funkčním přístrojem, ale také hračkou v dětských rukách, vychází z toho Night Light velmi dobře.

