IKEA představila chytrou čističku vzduchu kompatibilní s HomeKitem 

IKEA vstupuje do nové kategorie výrobků v rámci své série IKEA Home smart. Představuje čističku vzduchu STARKVIND, která spojuje výkonná řešení na čištění vzduchu, digitální technologie a unikátní design. STARKVIND přichází ve dvou variantách – jako samostatný model a jako model vestavěný do odkládacího stolku. V prodeji bude v Česku od 1. října.

„Chytrá domácnost neznamená pro IKEA pouze důmyslná zařízení. Jde nám o to, abychom zlepšili životy lidí a vylepšili jejich domácnosti propojením našich rozsáhlých znalostí o bytovém zařízení s digitálními řešeními a technologiemi. Proto zkoumáme možnost integrace funkce čištění vzduchu a technologie, abychom našim zákazníkům poskytli co nejlepší zážitek,“ říká Henrik Telander z vývojového týmu IKEA of Sweden.

Čistička vzduchu STARKVIND je určena pro vnitřní použití a optimálně v místnosti do 20 m2. Lze ji používat samostatně, ale po připojení k bráně TRÅDFRI ji lze ovládat a nastavit pomocí aplikace IKEA Home smart. Takto ji lze také propojit do platforem chytré domácnosti Apple, Amazon nebo Google. STARKVIND má pět různých rychlostí ventilátoru a automatický režim. V automatickém režimu upraví rychlost ventilátoru v závislosti na množství částic PM2,5* ve vzduchu, a to pomocí integrovaného senzoru kvality vzduchu. Díky senzoru také v aplikaci uvidíte aktuální kvalitu vnitřního vzduchu.

Čističku vzduchu STARKVIND nabízí IKEA ve dvou verzích – jako samostatný model a jako model vestavěný do odkládacího stolku. Oba typy jsou nabízeny ve dvou barvách, a odpovídají tak různým potřebám a vkusu. „STARKVIND je vysoce výkonná čistička vzduchu. Když jsme ji navrhovali, chtěli jsme, aby měla moderní design, který lze přizpůsobit měnícímu se životnímu stylu. Lidé si tak mohou vybrat na základě svých potřeb a preferencí,“ říká Henrik Telander.

Čistička vzduchu STARKVIND má systém tří filtrů. Předfiltr zachytí velké částice, jako jsou chlupy domácích mazlíčků a prach. Filtr pro odstraňování pevných částic je optimalizován tak, aby zachytil přibližně 99,5 % menších částic ve vzduchu (PM2,5), včetně prachu a pylu. Filtr plynných nečistot absorbuje různé plynné znečišťující látky, jako jsou formaldehyd a jiné VOC (chemické látky, které se uvolňují v podobě plynů z pevných látek nebo kapalin), a eliminuje nepříjemné pachy, jako je kouř a zápach z vaření.

„Čistý vnitřní vzduch je důležitým faktorem pro naše zdraví. Víme, že neexistuje jedno jediné řešení, které by skoncovalo se znečištěním vzduchu v domácnosti. Dlouhodobě pracujeme na pozitivních změnách, abychom lidem pomohli zajistit doma čistší vzduch,“ říká Henrik Telander.

STARKVIND bude v prodeji v Česku od 1. října 2020 v obchodních domech IKEA a na IKEA.cz. Samostatný model bude stát 2990 Kč, model vestavěný do stolku pak 3990 Kč. Náhradní filtr pevných částic bude v prodeji za 299 Kč, filtr plynných nečistot za 399 Kč.

Součástí série výrobků pro čištění vzduchu v domácnosti je také čistička pro menší prostory FÖRNUFTIG a senzor kvality vzduchu VINDRIKTNING.