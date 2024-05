IKEA v ČR zásadně vylepšila svou aplikaci! Zařiďte si přes iPhone interiér v AR s pomocí AI

IKEA v Česku spustila nový nástroj IKEA Kreativ, který využívá nejnovější technologie pro plánování interiérů. Dostupný je všem zákazníkům v mobilní aplikaci a na webu IKEA.cz. Ovládá se jednoduše a zákazníky tak inspiruje k tomu, aby využili svoji kreativitu. Ukáže jim, jak bude zařízení vypadat v prostředí jejich domova, a to formou realistických interaktivních návrhů.

„Práce s 3D modely v reálném prostředí byla dosud výsadou především profesionálních interiérových studií. IKEA Kreativ tyto možnosti přináší v uživatelsky velmi přívětivém prostředí pro každého a navíc přichází s řadou unikátních inovací, které celkový zážitek posouvají na novou úroveň,“ říká Martina Somrová z týmu Home Furnishing and Retail Design IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko.

IKEA Kreativ využívá k rozpoznání prostor v domácnostech zákazníků nejmodernější technologie umělé inteligence a počítačového vidění, podobné těm, které se používají v autonomních vozech. Patří mezi ně neuronové sítě AI, které byly speciálně vytrénovány k rozpoznávání objektů a geometrie vnitřních prostor, algoritmy stereovidění pro vidění ve 3D, algoritmy počítačové fotografie k pořizování širokoúhlých fotografií a 3D grafika smíšené reality k dosažení realističnosti. Algoritmy umělé inteligence prostředí IKEA Kreativ také umožňují vymazat ze scény část stávajícího nábytku nebo klidně všechen, aby zákazníci mohli navrhovat ve zcela prázdných prostorách.

IKEA Kreativ je tak skvělý nástroj například pro lidi, kteří se chystají zařizovat svůj první domov, ale stejně tak i pro ty, kteří plánují úpravy stávajících prostor.

„Podle našeho nejnovějšího průzkumu Life at Home Report, který zkoumal vztah Čechů k domovu, plánuje v příštích dvou letech změnit své bydlení více než polovina respondentů. Přesně 27 % Čechů má v plánu se stěhovat a další čtvrtina chce investovat do rekonstrukce stávajícího bydlení. V tom jim může výrazně pomoci právě IKEA Kreativ,“ říká Katalin Andor, Customer Insights Manager IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko.

Základní technologii prostředí IKEA Kreativ vyvinula společnost Geomagical Labs se sídlem v Silicon Valley, která se zabývá umělou inteligencí a kterou Ingka Group získala v roce 2020. „Ingka Group s nadšením pomáhá lidem vytvářet lepší život v domácnosti a my se neustále snažíme poskytovat svým zákazníkům přidanou hodnotu, a to jak v online, tak offline prostředí. Máme za to, že si IKEA Kreativ díky inovativní a intuitivní technologii společnosti Geomagical Labs a jednoduchému digitálnímu prostředí poradí s běžnými překážkami, které člověka mohou při nákupu bytového zařízení potkat. Převést inspiraci v realitu a navrhnout si dokonalý domov tak bude moci opravdu každý,“ říká Parag Parekh, Co-Chief Digital Officer Ingka Group.

S prostředím IKEA Kreativ mohou zákazníci:

Prozkoumat výrobky IKEA v inspirativních 3D showroomech – Zákazníci mohou prozkoumat výrobky IKEA, jejich kombinace a nápady na zařízení místností ve více než 50 inspirativních 3D showroomech, které jsou k dispozici na nové stránce návrhu na IKEA.cz. Snadno si vyzkoušejí výrobky IKEA v realistických prostorových uspořádáních. Mohou je vyměňovat, přesouvat, otáčet, skládat a zavěšovat.

Zákazníci mohou prozkoumat výrobky IKEA, jejich kombinace a nápady na zařízení místností ve více než 50 inspirativních 3D showroomech, které jsou k dispozici na nové stránce návrhu na IKEA.cz. Snadno si vyzkoušejí výrobky IKEA v realistických prostorových uspořádáních. Mohou je vyměňovat, přesouvat, otáčet, skládat a zavěšovat. Navrhovat vlastní prostory – Funkcí IKEA Kreativ Scene Scanner™, zabudovanou do aplikace IKEA, si zákazníci mohou snadno vytvářet upravitelné realistické 3D repliky svých vlastních prostorů, které mohou upravovat a zařizovat výrobky IKEA. Stačí pořídit sérii fotografií místnosti, které se pak automaticky sestaví do širokoúhlé interaktivní repliky prostoru s přesnými rozměry a perspektivou. Také mohou „vymazat“ stávající nábytek z konkrétní scény, umístit na ni nový nábytek IKEA, rychle si projít různé alternativy a vytvořit nový kompletní návrh místnosti.

– Funkcí IKEA Kreativ Scene Scanner™, zabudovanou do aplikace IKEA, si zákazníci mohou snadno vytvářet upravitelné realistické 3D repliky svých vlastních prostorů, které mohou upravovat a zařizovat výrobky IKEA. Stačí pořídit sérii fotografií místnosti, které se pak automaticky sestaví do širokoúhlé interaktivní repliky prostoru s přesnými rozměry a perspektivou. Také mohou „vymazat“ stávající nábytek z konkrétní scény, umístit na ni nový nábytek IKEA, rychle si projít různé alternativy a vytvořit nový kompletní návrh místnosti. Vylepšovat život v domácnosti odkudkoli – Když si zákazníci vytvoří dokonalý návrh místnosti, mohou přidat jednotlivé výrobky do nákupního košíku, uložit si nápady v účtu IKEA, a dokonce je i sdílet s rodinou a přáteli, aby si vzájemně poradili a inspirovali se. Protože se virtuální místnosti ukládají do cloudu, je možné se k nim znovu dostat prakticky odkudkoli. Zákazníci si návrhy mohou dokonce přinést do obchodního domu, a to v mobilní aplikaci IKEA.

Zákazníci mají k IKEA Kreativ přístup zdarma. Stačí si stáhnout aplikaci IKEA z obchodu Apple App Store nebo Google Play nebo přejít na stránku IKEA.cz.