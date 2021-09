Historie podzimních Keynote společnosti Apple

Podzimní Keynotes patří již řadu let mezi zavedené tradice společnosti Apple. Až na výjimky se konají většinou v průběhu září, a Apple na nich vždy představuje nové generace některých svých hardwarových produktů. V dnešním článku si stručně shrneme historii všech podzimních Keynotes Applu od samého počátku.

Společnost Apple uspořádala svou první podzimní Keynote 12. září roku 2006. Na konferenci s podtitulem It’s Showtime představila cupertinská společnost například svou Apple TV první generace, kromě ní se ale světu představily také nové iPody. V té době ale ještě podzimní Keynotes nebyly pravidelnou každoroční záležitostí, proto se další událost tohoto druhu konala až o čtyři roky později. Steve Jobs na ní 1. září roku 2010 představil zúčastněným novou Apple TV 2. generace, iPod shuffle 4. generace, iPod Nano 6. generace a iPod Touch 4. generace, řada ale přišla také na software, jmenovitě na operační systém iOS 4.1 a iTunes 10 se sociální sítí Ping.

Další podzimní Keynote se sice konala už jen o rok později, namísto září ji ale společnost Apple uspořádala v říjnu. Bylo to historicky poprvé, co firma na své podzimní konferenci představila nový model iPhonu, a jednalo se tehdy o iPhone 4s, který byl vybaven virtuální hlasovou asistentkou Siri. Kromě této novinky Apple na této Keynote představil také aktualizaci iPodu nano a iPodu touch, a co se softwarových novinek týče, svět se zde poprvé dozvěděl o funkci Najít přátele. Další podzimní Keynote Applu se opět konala v září – konkrétně 12. září roku 2012. Prezentaci nového iPhonu 5, si vzal na starost tehdejší viceprezident celosvětového marketingu Phil Schiller, a další Keynote na sebe ten rok nenechala příliš dlouho čekat. Knala se 23. října, a Tim Cook na ní představil například nový iMac, 13” MacBook Pro s Retina Displejem, iPad mini a iPad 4. generace s Retina displejem.

Podzimní Apple Keynote roku 2013 se konala 10. září. Tentokrát přišla řada na představení iPhonu 5S spolu s „nízkonákladovým“ iPhonem 5c, a stejně jako v předchozím roce se i v tomto případě konala 23. října ještě jedna konference. Na té se představil například iPad mini 2. generace, nový iPad Air, a došlo také k představení aktualizace produktové linie MacBooků. Dvě podzimní Keynotes se konaly také v roce 2014. Na té první, kterou Apple uspořádal 9. září, se světu představil iPhone 6 a iPhone 6 Plus, hodinky Apple Watch a platební systém Apple Pay. Další podzimní Keynote roku 2014 se konala 16. října. Na té firma představila nový iPad Air 2, iPad mini 3 a aktualizovaný iMac s 5K Retina displejem. O rok později se opět konala jen jedna jediná Keynote, ta ale byla zvláštní tím, že ji vůbec poprvé mohli sledovat i majitelé počítačů s operačním systémem Windows – stačilo internetové připojení a prohlížeč Microsoft Edge. Na této Keynote představila společnost Apple novou generaci své Apple TV, která disponovala vlastním App Storem, iPad mini 4. generace, iPad Pro s 12,9” palcovým displejem a Apple Pencil a iPhony 6S a 6S Plus. Co se softwaru týče, byl zde představen operační systém watchOS 2 a nový tvOS.

O rok později si uživatelé opět mohli vychutnat hned dvě podzimní Apple Keynotes. Na té první, která se konala 7. září, Apple představil iPhone 7 a 7 Plus bez sluchátkového jacku, zato s možností přikoupení bezdrátových sluchátek AirPods. Na další podzimní konferenci, která se konala 27. října, se představily také nové MacBooky Pro, vybavené klávesnicemi s motýlím mechanismem. Na další podzimní Keynote, která se konala 12. září roku 2017, se představil „výroční“ iPhone X spolu s iPhonem 8 a 8 Plus, novou Apple TV 4K a Apple Watch Series 3. Tato Keynote se odehrávala v prostorách Steve Jobs Theater v nově postaveném kampusu Apple Park. Přesně na den o rok později se konala další podzimní Keynote Applu, na které cupertinská společnost světu ukázala Apple Watch Series 4 spolu s iPhonem XS, XS Max a XR. Koncem října téhož roku Apple uspořádal další Keynote, na které představil Mac Mini, iPad Pro s 11” a 12,9” displejem a nový MacBook Air.

V dalším roce se podzimní Keynote konala 10. září. Apple na ní kromě iPhonu 11, 11 Pro a 11 Pro Max představil také novou generaci iPadu a Apple Watch Series 5. Tato Keynote byla zároveň první podzimní konferencí, kterou Apple živě streamoval i na web YouTube. Loni se pak v září výjimečně představily pouze Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, iPad Air 4. generace a iPad 8. generace. Apple zde také představil své nové služby Fitness+ a Apple One. V říjnu roku 2020 pak Apple konečně představil své iPhony 12, 12 mini a 12 Pro spolu s novým HomePodem mini.