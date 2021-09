7 teorií, co by mohla prozrazovat pozvánka na představení iPhonů 13

Pozvánka na zřejmě nejočekávanější tiskovou konferenci Applu letošního roku je konečně venku. Ačkoliv kalifornský gigant nikdy nepotvrdil, že by do svých pozvánek skrýval indície týkající se produktů, které chce na Keynotes, na které zve, široká veřejnost o tom dlouhodobě spekuluje. Pojďme se tedy společně podívat na 7 teorií, které nás po bližším prohlédnutí pozvánky napadly.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Nové barevné varianty

Pozvánka na představení iPhonů 13 se sice může zdát z hlediska barev poměrně nezajímavá, protože působí dost tmavě, pravdou je však pravý opak. Objevují se na ní totiž barvy, o kterých se v předešlých týdnech hovořilo jakožto o potenciálních nových odstínech “třináctek”, konkrétně pak v řadě Pro. Řeč je konkrétně o zcela černé variantě, novém odstínu modré a růžovozlaté. Všechny tyto barvy jsou totiž na pozvánce hojně zastoupeny a teoreticky mohou být potvrzením příchodu těchto barev.

Always-on

Zářící logo Applu nad vodní hladinou by mohlo teoreticky symbolizovat i funkci Always-on, díky které bychom se na iPhonech konečně dočkali zobrazení určitých informací na zamklém displeji. Jednat by se mělo konkrétně o čas, datum, stav baterie či pár notifikací. Proč si myslíme, že by se o Always-on mohlo jednat? To proto, že na nás krajina s vodní plochou a kopci v dáli působí harmonicky stejně jako zamčený černý displej a logo Applu pak může klidně symbolizovat prvky, které tuto harmonii částečně rozbíjí.

Přiblížení se Macům

Uznáváme, že následující řádky budou znít možná trochu přitaženě za vlasy, ale nepřipadá vám pozvánka svým designem extrémně blízká tapetám v macOS? S ohledem na tuto skutečnost tak připadá v úvahu možné ještě větší propojení iPhonů s Macy, byť je otázkou, o jaké propojení by se mohlo jednat. Doufat v to, že na iPhonech spustíme plnohodnotný macOS je asi přitažené za vlasy, ale nějaká odlehčená verze, která by se rozběhla po připojení k monitoru by jim jistě slušela. Svým způsobem by se sice jednalo “jen” o kopii DeX docku od Samsungu, ale ten se těší mezi uživateli slušné oblibě a proto by určitě nebylo žádnou urážkou, kdybychom se jej dočkali taktéž.

Outdoorovější telefon

Voda a hory na pozvánce by mohly taktéž teoreticky znamenat určité “zoutdoorování” letošních iPhonů. Nelze sice počítat například s přepracováním šasi na odolnější, ale nasazení odolnějšího skla na displej a záda v kombinaci s baterií zajišťující telefonu zajímavější výdrž či zvýšenou voděodolností by z něj kousek, který se v přírodě využitelnější určitě udělalo.

Výrazně lepší displej

Zářící logo Applu je s potemnělou krajinou v poměrně brutálním kontrastu. Co když nám chce právě tímto kontrastem Apple naznačit, že se můžeme těšit na výrazné vylepšení zobrazovacích schopností displejů, které se dočkají lepšího kontrastu, lepšího podání barev nebo třeba vyššího jasu? Přeci jen, Super Retina XDR už tu s námi chvíli je a proto by nasazení panelu se zajímavějšími zobrazovacími schopnostmi (nepočítáme-li nasazení 120Hz obnovovací frekvence) jistě potěšilo.

Svítící logo Applu na zádech iPhonu

Logo Applu na pozvánce na Keynote bez nadsázky září – skoro tak, jako zářívaly loga na víkách MacBooků. Co kdyby se Apple letos vydal u iPhonů 13 podobnou cestou a ikonické jablíčko na jejich zádech se mu podařilo alespoň částečně rozsvítit? Uznáváme, že i tato teorie je do jisté míry bláznivá, ale v minulosti jsme viděli celou řadu patentů, které podobné vize Applu naznačovaly a uživatelům by se podobný prvek jistojistě líbil.

Vylepšení fotoaparátu

Poslední teorie o iPhonech 13, která nás v souvislosti s čerstvě vydanou pozvánkou napadla, je výrazné vylepšení fotoaparátu. Nápadů, které se dají na pozvánku “naroubovat” je nicméně celá řada a těžko říci, který je blíž realitě a který naopak úplně mimo. Namátkou lze zmínit vylepšený noční režim, mód pro astrofocení nebo třeba lepší ostření či přiblížení, což si lze představit pod zvýrazněným logem, který působí trochu vystouple.